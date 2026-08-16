La revelación de Cristiano Ronaldo sobre su futuro en el fútbol tras la boda “íntima y privada” con Georgina Rodríguez

El astro del fútbol y la empresaria se casaron en secreto en su casa de Portugal

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Luego de días de secretos y rumores, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez hablaron por primera vez de su casamiento del martes 11 de agosto a las 13:30 en una villa de Cascais, en Portugal. El histórico futbolista portugués, que dejó abierta la posibilidad de retirarse en la presente temporada, y la modelo argentina brindaron detalles de la ceremonia privada a la que asistieron sus cinco hijos, una decisión que la pareja vinculó con el décimo aniversario de su primer encuentro y con la búsqueda de una celebración íntima.

La pareja relató el momento con la revista Vogue, que reflejó en su portada el momento íntimo de la ceremonia que se hizo en la sala de estar de su casa de verano. Todo el casamiento estuvo relacionado con una referencia peculiar de la carrera futbolística del delantero: el número siete. En el video que publicó la reconocida revista se pueden ver los preparativos de toda la familia y la emoción de Georgina tras convertirse en la esposa del astro del fútbol de Portugal.

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La pareja tuvo que regresar a Riad al día siguiente porque el delantero, que milita en el Al-Nassr de Arabia Saudita, comenzaba la nueva temporada el 15 de agosto. En un fragmento de la nota, Cristiano también habló sobre su futuro profesional y planteó que este podría ser su último año en el fútbol. “Este probablemente sea mi último año en el fútbol, y quiero dejar un legado espectacular”, afirmó.

“Tengo mi futuro planeado. Tengo tantas cosas que me mantienen ocupado que me cuesta elegir solo una. Porque el fútbol puede dejar un gran vacío, así que hay que llenar el tiempo de diversas maneras, no solo de una. Y también divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que me he ganado, de lo que nos hemos ganado. Porque, al fin y al cabo, han sido 25 años de mucho sacrificio”, aseguró Cristiano Ronaldo.

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“Es perfecta. Todos los sietes son presagios”, comentó en referencia a que dicho número es el tiempo que demandó construir la propiedad de Cascais, además de los hitos de la historia personal del delantero. Aunque esta vez la fecha elegida respondió a otro símbolo: los 10 años desde que se conocieron en la tienda Gucci de la calle Serrano de Madrid.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez posan para la tapa de Vogue tras su boda secreta

“Cuando era pequeña, soñaba con el castillo más grande, el carruaje más lujoso, el vestido más largo, una corona llena de diamantes. Y ahora digo: no. Quiero algo íntimo, con mi pareja y nuestros hijos, en casa. Porque castillos, casas, islas, caballos, coches: todo eso lo tenemos al alcance de la mano cada día. Pero algo íntimo... eso es más inusual para nosotros”, argumentó Georgina.

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La confirmación del enlace llegó primero a través de la agencia de representación del futbolista, que describió el evento como “privado e íntimo”. Después comenzaron a conocerse detalles de una boda atravesada por la reserva, pese a los rumores previos sobre una supuesta lista de invitados célebres. Georgina explicó que no quería una boda ostentosa y que prefería que el aniversario no pasara inadvertido en un año cargado de compromisos profesionales, competiciones y tareas familiares.

“En el futuro tendremos una gran boda para poder celebrarla con familiares y amigos”, dijo, pero para esta fecha eligió una ceremonia reducida, centrada en la vida cotidiana de la familia. A esto, sumó: “Hemos decidido hacerlo en el salón de nuestra casa, donde desayunamos, almorzamos y cenamos, y donde vivimos la realidad de nuestras vidas. Dentro de 30 años quiero que los niños piensen: Algo maravilloso ocurrió en esta mesa: los votos matrimoniales de nuestros padres”, explicó en relación a un detalle especial del evento.

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La foto que confirmó la boda secreta entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Según relató Georgina, la intimidad del casamiento tenía un valor especial en una vida marcada por la exposición pública y por una atención constante sobre cada movimiento de la pareja. Los hijos ocuparon un lugar central en la ceremonia. Rodríguez dijo que serían “los protagonistas, como lo son en nuestro día a día”, y explicó que ambos consideran importante transmitirles “el valor de no tener nada y de tenerlo todo”.

La historia de la pareja se remonta a agosto de 2016, cuando Cristiano Ronaldo entró en la tienda Gucci de Madrid con su hijo Cristiano Jr., que entonces tenía seis años. Georgina, de 22 en ese momento, trabajaba como empleada y cubría a una compañera en un día en el que no le tocaba estar allí.

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“Estaba de espaldas a ella y entonces me giré y la vi. Nuestras miradas se cruzaron, y a partir de ese momento fue…”, recordó el futbolista. “Fue un sueño”, completó Georgina, antes de que él añadiera: “Sé que ella es el amor de mi vida, y creo que yo también lo soy”.

El origen de la relación también definió la estética de la boda. La pareja vistió prendas de la marca mencionada: Georgina lució un traje de falda de faille de seda blanca y zapatos de satén a juego con detalle de herradura plateada, mientras que Cristiano llevó un traje a medida en algodón beige claro y mocasines también hechos a medida.

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Georgina contó que buscaba un vestuario acorde con la sencillez del día. “No nos va a disfrazar”, dijo sobre el trabajo del director artístico de la firma, y aclaró que no quería que una jornada íntima se transformara en una escena de gala. Eso no implicó renunciar a las joyas. La modelo y empresaria planeaba sumar a su anillo de compromiso un collar Chopard Garden of Kalahari con un diamante central de 50 quilates y pureza D. Georgina explicó que no quería “el típico álbum familiar aburrido”, sino un registro que perdurara como obra visual.

Después de la ceremonia, los recién casados viajaron al Santuario de Nuestra Señora de Fátima, a una hora de distancia, donde un sacerdote cerró un pequeño santuario para darles una bendición. Cristiano explicó que suele evitar lugares concurridos porque la presencia de multitudes vuelve difícil cualquier desplazamiento público.

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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron en una ceremonia íntima

La familia de la pareja está formada por Cristiano Jr., los mellizos Eva y Mateo, Alana y Bella. En 2022 nacieron otros mellizos, Bella y Ángel, pero solo ella sobrevivió. Consultados sobre la posibilidad de tener más hijos, no lo descartaron. “Nunca digas nunca”, dijo Cristiano, mientras Georgina sostuvo que ahora sería “demasiado ajetreado en casa”, aunque dejó abierta la posibilidad para más adelante.

Al día siguiente de la boda, Georgina dijo que la celebración había sido exactamente como la imaginó. Contó que no pudo contener las lágrimas y que, al entrar en la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores tras la bendición en Fátima, sintió una paz y una energía difíciles de describir: “No necesitaba nada más: a mi esposo, a mis hijos, nuestro hogar, nuestra fe y nuestro amor”.

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Cristiano Ronaldo volvió hace algunos días a entrenarse con Al Nassr en Arabia Saudita y sorprendió con un cambio de imagen: apareció con el pelo rubio, a dos días de su primer partido oficial de la temporada. El club saudí difundió su llegada al centro de entrenamiento en una publicación en la que escribió: “Miren quién acaba de llegar a Al Nassr”.

En un video difundido por el club, se vio al entrenador Ange Postecoglou darle la bienvenida a su figura: “Bienvenido, Cris, y felicidades; bendiciones para ti y tu familia, amigo”, en una frase que generó los aplausos y una leve sonrisa de la estrella.