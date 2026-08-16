River Plate recibirá a Argentinos Juniors en busca de su primer triunfo en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

¿Cómo llega River Plate?
El Millonario tuvo un complejo inicio en el segundo semestre: no logró sumar de a tres ni marcar goles, arrastra seis caídas al hilo en el plano local y está último en la zona B ―además de la eliminación de la Copa Argentina―. Con la llegada de Thiago Almada, el equipo del Chacho Coudet buscará marcar un punto de inflexión antes de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Independiente Santa Fe en Colombia.
Posibles formaciones
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Ángel Correa, Thiago Almada; Joaquín Freitas y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.
Argentinos Juniors: Bryan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Gastón Verón y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
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Luego de un complejo arranque del segundo semestre, el Millonario de Eduardo Coudet buscará su primera victoria contra el Bicho en el Estadio Monumental. El duelo por la quinta jornada del Torneo Clausura iniciará a las 18:00 y contará con la transmisión de ESPN Premium. Facundo Tello será el árbitro principal.