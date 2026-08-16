Deportes
Agregar Infobae enGoogle

River Plate recibirá a Argentinos Juniors en busca de su primer triunfo en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Millonario se enfrentará al Bicho en el Estadio Monumental con la expectativa puesta en el debut de Thiago Almada. Transmite ESPN Premium desde las 18

Guardar
13:30 hsHoy

¿Cómo llega River Plate?

El Millonario tuvo un complejo inicio en el segundo semestre: no logró sumar de a tres ni marcar goles, arrastra seis caídas al hilo en el plano local y está último en la zona B ―además de la eliminación de la Copa Argentina―. Con la llegada de Thiago Almada, el equipo del Chacho Coudet buscará marcar un punto de inflexión antes de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Independiente Santa Fe en Colombia.

13:15 hsHoy

Posibles formaciones

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Ángel Correa, Thiago Almada; Joaquín Freitas y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.

Argentinos Juniors: Bryan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Gastón Verón y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

13:00 hsHoy

¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL PARTIDO ENTRE RIVER PLATE Y ARGENTINOS JUNIORS!

Luego de un complejo arranque del segundo semestre, el Millonario de Eduardo Coudet buscará su primera victoria contra el Bicho en el Estadio Monumental. El duelo por la quinta jornada del Torneo Clausura iniciará a las 18:00 y contará con la transmisión de ESPN Premium. Facundo Tello será el árbitro principal.

Fotografía dividida con jugadores de fútbol: dos de River Plate con camiseta blanca a la izquierda y un jugador de Argentinos Juniors con camiseta roja celebrando a la derecha.
River buscará revertir su situación contra Argentinos en el Monumental (FOTOBAIRES)

Temas Relacionados

River PlateArgentinos JuniorsTorneo ClausuraLiga Profesional de FútbolEduardo CoudetThiago Almada

Últimas noticias

El informe que reveló las mejoras que tendrá el Alpine de Franco Colapinto en el regreso de la F1

La escudería francesa quedó relegada en la grilla por la falta de actualizaciones y espera dar un salto de nivel en la reanudación del calendario en Países Bajos

El informe que reveló las mejoras que tendrá el Alpine de Franco Colapinto en el regreso de la F1

Continúa la fecha 5 del Torneo Clausura: la agenda con los partidos de la jornada

En primer turno, Sarmiento recibirá a Huracán (15) y a las 20:15 jugarán Barracas Central-Rosario Central y Central Córdoba de Santiago del Estero-Instituto de Córdoba

Continúa la fecha 5 del Torneo Clausura: la agenda con los partidos de la jornada

Escándalo por la brutal agresión que sufrieron los jugadores de un plantel del fútbol argentino tras perder un partido

Futbolistas de Patronato, que está en puestos de descenso en la Primera Nacional y suma 11 partidos sin ganar, fueron increpados tras perder 3-0 contra Colón en Santa Fe

Escándalo por la brutal agresión que sufrieron los jugadores de un plantel del fútbol argentino tras perder un partido

La reconstrucción de Facundo Díaz Acosta en el tenis tras lesiones que complicaron su carrera: “Estuve un poco peleado con la vida”

Después de ser campeón del Argentina Open y alcanzar el puesto 47 del mundo en 2024, molestias físicas lo obligaron a relanzarse desde el circuito Challenger. En 2026 ganó cinco títulos, volvió al Top 100 y recuperó la confianza

La reconstrucción de Facundo Díaz Acosta en el tenis tras lesiones que complicaron su carrera: “Estuve un poco peleado con la vida”

Fue una de las máxima promesas del fútbol argentino, lo apodaron el “nuevo Messi” y vive un calvario por sus lesiones

Pedro de la Vega, que brilló en Lanús antes de irse a jugar a la MLS, no podrá jugar hasta 2027 tras perderse toda la temporada

Fue una de las máxima promesas del fútbol argentino, lo apodaron el “nuevo Messi” y vive un calvario por sus lesiones

ÚLTIMAS NOTICIAS

Día del niño: poco que festejar cuando nace la mitad de argentinos que hace una década

Día del niño: poco que festejar cuando nace la mitad de argentinos que hace una década

Crunchyroll y Sony tendrán la próxima película de Makoto Shinkai, director de Your Name y Suzume

Ganó USD 247 millones en la lotería y decidió destinarlos a investigar el cáncer

Juego de Pokémon supera los 5 millones de ventas y hace despegar las acciones de Nintendo

Qué encontró la Policía al llegar a la casa del femicidio de Villa Devoto: hermanos conmocionados, un perro herido y un conejo

INFOBAE AMÉRICA

Garífunas denuncian “horrible persecución” y desplazamiento de sus territorios ancestrales en Honduras

Garífunas denuncian “horrible persecución” y desplazamiento de sus territorios ancestrales en Honduras

El partido Firmes se formalizó en Guatemala tras la transformación de Revolución, con el regreso del expresidente Alfonso Portillo regresó a la política

Fósiles de tiburones en Panamá revelan una sorprendente historia oculta bajo sus dos océanos

República Dominicana reportó 585 suicidios durante el año 2025

EEUU clausuró el TPS para Honduras, Nicaragua, Haití y Venezuela, una decisión migratoria que involucra a más de 500.000 refugiados

DEPORTES

El informe que reveló las mejoras que tendrá el Alpine de Franco Colapinto en el regreso de la F1

El informe que reveló las mejoras que tendrá el Alpine de Franco Colapinto en el regreso de la F1

Continúa la fecha 5 del Torneo Clausura: la agenda con los partidos de la jornada

Escándalo por la brutal agresión que sufrieron los jugadores de un plantel del fútbol argentino tras perder un partido

La reconstrucción de Facundo Díaz Acosta en el tenis tras lesiones que complicaron su carrera: “Estuve un poco peleado con la vida”

Fue una de las máxima promesas del fútbol argentino, lo apodaron el “nuevo Messi” y vive un calvario por sus lesiones