El informe que reveló las mejoras que tendrá el Alpine de Franco Colapinto en el regreso de la F1

La falta de actualizaciones en Alpine repercutió en una caída clara de su rendimiento (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

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Alpine cerró la primera parte de la temporada 2026 con un sabor agridulce. Más allá de dar un gran salto de rendimiento y asentarse como la quinta fuerza de la parrilla, no logró avanzar y quedó relegado paulatinamente por la falta de actualizaciones, al punto de que en varias carreras fue el séptimo monoplaza. El gran nivel de Pierre Gasly y Franco Colapinto, quien tiene encaminada su continuidad en el equipo, le permitió al team francés maquillar su performance en la Fórmula 1. Sin embargo, ante la falta de mejoras que mermó sus resultados, la duda radica en cómo se presentará en la parte final del calendario.

El medio especializado The Race realizó un informe sobre si Alpine “¿Podrá salvar una temporada de F1 en declive?”. En medio de su análisis, reflejó la caída del nivel de la escudería: en Japón fue el cuarto equipo con mejor rendimiento en pista, mientras que en Hungría quedó relegado al séptimo lugar. “No es la realidad que quiero ver, pero no hay forma de negarla y ha habido un par de carreras en las que la historia se repite: en la clasificación quedamos 12º o 13º detrás de Racing Bulls y Audi, y en la carrera, de alguna manera piensas que tal vez vamos a estar ahí y entonces los veo, pero es solo cuestión de ritmo, no estamos ahí”, reconoció Pierre Gasly.

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La dupla de pilotos puntualizó en varias oportunidades que la falta de mejoras y que tenían que “minimizar los daños” tanto a nivel resultados como por la falta de piezas. “El problema es que la ventaja que mantenía al grupo perseguidor de la zona media no solo ha desaparecido, sino que Alpine la ha superado, sobre todo Racing Bulls, y en menor medida Audi”, explicó The Race.

Ante este complejo panorama, el portal especializado aseguró que Alpine espera elevar su nivel con un importante “paquete de mejoras que se presentará en el GP de los Países Bajos”, que se disputará del 21 al 23 de agosto. “Alpine no ha dado detalles sobre los cambios que se realizarán en el coche para Zandvoort, aunque un equilibrio aerodinámico inconsistente —“una parte trasera muy inestable al entrar en las curvas, al acelerar”—, una tracción deficiente y el subviraje a mitad de curva son los principales problemas que Gasly ha mencionado y que espera que se solucionen”, aseguró The Race.

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En esta misma línea, agregó: “En cualquier caso, se ha hablado lo suficiente de su llegada entre los pilotos y el personal del equipo como para poder decir que existe cierto optimismo, incluso expectativa, de que Alpine se beneficiará del mismo salto de rendimiento que otros cuando llegue el paquete”.

Tanto Gasly y Colapinto hicieron hincapié en que Alpine no puede quedar relegado a nivel actualizaciones respecto a sus rivales, algo que el propio Briatore reconoció

“Es el estándar de la Fórmula 1. Creo que si introduces mejoras, esperas que definitivamente mejore, y por mi parte, no dudo que vaya a cumplir con las expectativas del equipo, porque Aston Martin mejoró en dos segundos este fin de semana, y además tienen otro motor en camino. Racing Bulls mejoró un segundo desde el inicio del año, Audi también, y nosotros no hemos avanzado mucho. Así que sí, creo que es fundamental para nosotros si queremos mantener la esperanza de alcanzar el quinto puesto en el campeonato”, argumentó Pierre Gasly tras el GP de Hungría.

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Después de estar cómodo en el quinto puesto del Campeonato de Constructores durante todas las carreras, Alpine (61) quedó relegado a la sexta posición con Racing Bulls (66) tras no sumar puntos en Hungría.

“No cabe duda de que Alpine es un equipo más competitivo que el año pasado; probablemente más que en cualquier otro momento desde 2022. Sí, puede parecer que solo se trata de un paquete de mejoras, pero en realidad hay mucho más en juego para Alpine en Zandvoort”, concluyó The Race.

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Franco Colapinto tiene encaminada su continuidad en Alpine (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)

El reinicio de la temporada coincide con una etapa clave en la definición del vínculo de Colapinto con la escudería francesa. Como ya había adelantado el 25 de julio Infobae, el acuerdo para su continuidad estaba cerrado en un alto porcentaje y que el anuncio podía llegar en la semana posterior al compromiso en territorio neerlandés. Esa posibilidad se fortaleció en los últimos días. La chance de que el argentino continúe como compañero de equipo de Pierre Gasly en la próxima etapa del proyecto ganó fuerza tras nuevos avances.

La razón principal de esa evaluación está en su rendimiento dentro del auto. El argentino cumplió con lo que le pidieron en la base de Enstone: cuidó el Alpine A526, completó todas las carreras y entre 2025 y 2026 acumuló 28 largadas con llegada a la meta. A esos registros sumó 19 puntos y figura como el tercer piloto con más vueltas completadas en 2026. Este año también consiguió sus mejores resultados en la categoría al terminar séptimo en Miami y sexto en Canadá.

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