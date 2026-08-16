Rusia golpeó barcos y puertos ucranianos tras rechazar una tregua a los ataques en el mar Negro

FOTO DE ARCHIVO: Un buque de carga sale de un puerto en el Mar Negro, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Odesa, Ucrania, el 26 de marzo de 2025. REUTERS/Nina Liashonok//File Photo

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El ejército ruso atacó este domingo terminales y barcos en el puerto ucraniano de Odesa y sus inmediaciones, tras rechazar la propuesta de Kiev de declarar una moratoria a las operaciones contra objetivos en el mar Negro.

Según informó el Ministerio de Defensa ruso, en el bombardeo fueron golpeados tres buques mercantes y dos petroleros que supuestamente portaban equipos militares y combustible para el ejército enemigo. Además, también fue destruido un barco que transportaba armamento occidental en aguas al este del puerto de Odesa.

Drones rusos también atacaron patrulleras ucranianas atracadas a unos 138 kilómetros al suroeste de Odesa y una fábrica de ensamblaje de drones acuáticos a unos 40 kilómetros de la citada ciudad.

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“Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa continúan realizando ataques contra la infraestructura portuaria y los barcos que operan en interés del ejército ucraniano”, señala la nota castrense.

El ataque ruso contra Odesa se produjo días después de que Ucrania golpeara la principal base naval rusa en el mar Negro, en Novorossiysk, en una operación que el Servicio de Seguridad ucraniano (SBU) describió como de “importancia estratégica”. Según precisó el presidente Volodímir Zelensky, el bombardeo con drones y misiles impactó dos fragatas, un gran buque de desembarco, una corbeta y otras embarcaciones, además de dañar infraestructura petrolera y granelera clave para las exportaciones rusas. Imágenes satelitales difundidas posteriormente mostraron el alcance de los daños, con dos importantes terminales de granos obligadas a suspender operaciones. Rusia había trasladado buena parte de su flota a Novorossiysk luego de que Ucrania atacara repetidamente la base naval de Sebastopol, en la Crimea anexionada, en etapas anteriores de la guerra.

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Una tregua rechazada y su impacto en las exportaciones de grano

Imagen satelital muestra daños en un transportador de granos en Novorossiysk, tras el ataque que obligó a suspender operaciones en dos terminales (Reuters/Captura de pantalla)

El Ministerio de Exteriores de Rusia rechazó esta semana una posible tregua en el mar Negro propuesta, según medios internacionales, por Ucrania a través de Turquía, debido al impacto en las exportaciones de grano de los ataques rusos contra sus puertos.

“No vemos ningún indicio de que la situación esté mejorando y, por consiguiente, no vemos motivos para adoptar medidas a medias que simplemente darán al régimen de Kiev un respiro temporal”, dijo María Zakharova, portavoz de Exteriores, en rueda de prensa.

La ONU alertó a finales de julio de que los precios del trigo habían subido un 20% desde principios de mes, alcanzando sus mayores niveles desde marzo de 2024, lo que supone una amenaza para la seguridad alimentaria global.

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De hecho, el grano ruso destinado a la exportación también cayó un 22% en los primeros diez días de agosto, según la Unión Cerealista de Rusia (UCR), a lo que hay que sumar que las exportaciones ya habían caído 26,6% en julio, en comparación con el mes anterior.

A su vez, UCR admitió que a día de hoy carece de medios para la siembra de invierno, ya que los productores están vendiendo el grano con grandes pérdidas.

En la misma línea, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró el viernes que Turquía y Estados Unidos nunca han condenado públicamente los ataques ucranianos contra los buques o las instalaciones del oleoducto del Caspio en el mar Negro, cuyo consorcio operador incluye a compañías occidentales. También descartó un posible cese de las hostilidades en el frente, que solo consideró posible “cuando se llegue a un arreglo duradero, fiable y sólido”.

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Una de las mayores ofensivas aéreas de la guerra

Los bomberos apagan las llamas generadas en un mercado por el bombardeo ruso sobre la capital ucraniana.

El ataque a Odesa se dio en medio de una jornada marcada por bombardeos cruzados de gran escala, que dejaron al menos 12 muertos en Rusia y Ucrania. Kiev lanzó cientos de drones sobre territorio ruso, en uno de los mayores ataques aéreos de la guerra, y aseguró además haber dejado fuera de servicio a siete de los diez mayores centros logísticos de Wildberries, el gigante del comercio electrónico ruso, tras un nuevo ataque con drones contra la región de Moscú.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que destruyó 822 drones durante la noche, mientras el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, señaló que unos 600 drones fueron dirigidos hacia la capital rusa. Un hombre de 83 años murió tras el impacto de un dron contra una vivienda en la región de Moscú, y una andanada de más de 150 drones sobre la región de Rostov mató a cinco personas, dañó viviendas y una estación de tren, y provocó un incendio forestal, según el gobernador local, Yuri Slusar.

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Del lado ucraniano, un ataque ruso con misiles contra Kryvyi Rih mató a dos personas e hirió a otras 14, según Zelensky, quien agregó que otra persona murió en Sumy. La planta de ArcelorMittal Kryvyi Rih, el mayor productor de acero de Ucrania, confirmó que uno de sus sitios fue alcanzado y que debió suspender parcialmente sus operaciones. En Zaporiyia, un hombre y una mujer murieron cuando su vivienda fue impactada, según el jefe de la administración militar local, Iván Fedorov. En Kiev, un incendio arrasó con el emblemático mercado de libros de Pochaina. “Dondequiera que los rusos puedan alcanzar con sus misiles balísticos, atacan infraestructura civil”, dijo Zelenski.