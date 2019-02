"Fui al oncólogo y me dijo: 'La verdad, señora, si me dieran a mí la medicina que le estamos dando a usted, yo me quedaría en la cama, ni me movería'. El miércoles me dí la sexta y última sesión de quimio. Al día siguiente, viajamos 420 kilómetros para ir a Monte Hermoso e hice la función. El médico no lo podía creer. Pero cuando estoy en el escenario, se me pasan los dolores", señaló Marta.