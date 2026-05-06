Ciencia

Colas de un metro, plumas que valen una fortuna y un vínculo con los dioses: así es el quetzal, el ave más asombrosa de América

Capas microscópicas de queratina y melanina refractan la luz en cada posición y producen un cambio de color del verde esmeralda al azul zafiro o dorado, fenómeno que explica la veneración de las civilizaciones mesoamericanas, según National Geographic

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Dibujo de quetzales de colores vibrantes frente a un tocado ceremonial azteca en la jungla, con personas curiosas que los observan con telescopios y binoculares.
El quetzal resplandeciente habita principalmente los bosques nubosos de San Gerardo de Dota, donde encuentra condiciones ideales para prosperar (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cola larga y plumaje verde neón, el quetzal resplandeciente es uno de los mayores tesoros naturales de Costa Rica. Esta especie, considerada entre las aves más bellas del mundo, habita principalmente los bosques nubosos centrales de San Gerardo de Dota.

Su presencia es casi un símbolo del entorno protegido y apartado de la Carretera Panamericana, donde las condiciones ideales de humedad y abundante vegetación permiten que prospere. Según destaca un artículo de la revista de viajes National Geographic, los machos pueden desarrollar plumas en la cola de hasta un metro de longitud, un rasgo que impresiona tanto a visitantes como a observadores experimentados.

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Avistar al quetzal en este hábitat resulta relativamente sencillo gracias a la protección de la fauna, la abundancia de aguacates silvestres, su alimento predilecto, y la estabilidad del ecosistema durante todo el año.

De acuerdo con un guía local citado, se estima que existen cerca de cien parejas de quetzales a lo largo de los 9,6 kilómetros (6 millas) de carretera que atraviesan San Gerardo de Dota, aunque se presume que hay muchas más en las zonas boscosas menos exploradas.

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Un quetzal resplandeciente de plumaje verde y rojo, con una larga cola, posado sobre una rama cubierta de musgo con bromelias en un bosque brumoso.
Cerca de cien parejas de quetzales viven a lo largo de los 9,6 kilómetros de la Carretera Panamericana que recorre San Gerardo de Dota (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por estos factores, la facilidad para verlos ha convertido a este rincón costarricense en un destino preferido para la observación de aves, facilitando encuentros frecuentes para turistas y científicos.

Valor cultural e histórico del quetzal y sus plumas

El quetzal ha ocupado un lugar central en la cosmovisión de civilizaciones precolombinas como los aztecas y los mayas. En la colección del Weltmuseum Wien de Viena se conserva un tocado atribuido a un rey azteca, confeccionado con casi 400 plumas de cola de quetzal.

Estas plumas, de un verde esmeralda intenso y con más de 500 años de antigüedad, mantienen una viveza sorprendente. Se estima que la pieza, supuestamente originaria de México, tiene un valor de USD 50 millones (38 millones de libras esterlinas).

Para estas culturas, el quetzal representaba una criatura sagrada. Estaba prohibido matarlo, ya que se le asociaba con la deidad serpiente emplumada, Kukulkán. Las plumas se recolectaban únicamente después de la muda, y luego se utilizaban como objeto de intercambio por comida, ropa o metales preciosos. El aprecio por el quetzal trascendía lo material, pues simbolizaba divinidad y poder.

Un quetzal resplandeciente macho de vibrantes colores verdes y rojos vuela con las alas extendidas sobre un frondoso bosque nuboso y cielo azul.
La abundancia de aguacates silvestres y la protección de la fauna favorecen la observación del quetzal durante todo el año en Costa Rica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Experiencia de observación del quetzal en San Gerardo de Dota

La observación del quetzal en San Gerardo de Dota es descrita como una experiencia que atrae a entusiastas y visitantes de todo el mundo.

El guía local, Carlos Serrano Navarro, comparte que lleva una década rastreando quetzales, siguiendo la tradición familiar iniciada por su bisabuelo en la década de 1950. Este pionero reconoció el valor del entorno y fue uno de los primeros en establecer una casa de huéspedes destinada a quienes deseaban observar aves.

Para los visitantes, la rutina implica buscar al quetzal entre ramas cubiertas de musgo y bromelias en los bosques de gran altitud. El guía utiliza un telescopio montado en trípode para enfocar con precisión a las aves, permitiendo observar detalles como la cresta estilo mohicano y el pecho rojo intenso, que se hincha y desinfla durante el llamado ritual a la pareja.

Debido a la abundancia de ejemplares y la regularidad de sus apariciones, San Gerardo de Dota se ha consolidado como un punto de referencia para quienes buscan presenciar a esta especie en libertad.

Un quetzal resplandeciente verde y rojo con largas plumas de cola, picotea una fruta verde en una rama gruesa cubierta de musgo en un bosque nuboso.
Un tocado azteca hecho con casi 400 plumas de quetzal, valorado en USD 50 millones, se conserva en el Weltmuseum Wien de Viena (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vida silvestre y biodiversidad del valle de San Gerardo

San Gerardo de Dota, a dos horas en coche al sureste de San José, es un valle de 10 km rodeado de montañas y apartado de la ruta principal.

La zona alberga una variada fauna. Durante un recorrido de avistamiento, es posible encontrar coyotes que cruzan senderos montañosos y tapires, cuya presencia es advertida por señales de tráfico pese a su dificultad para ser vistos.

El entorno también es hogar de colibríes volcánicos diminutos, que revolotean cerca de las ramas, y de grandes pavas negras que sobrevuelan las laderas cubiertas de hierba.

Entre la vegetación espesa, destaca la presencia del tucancito esmeralda del norte, reconocible por su pico ganchudo y voluminoso. Este mosaico de especies refuerza la percepción de San Gerardo de Dota como un enclave de biodiversidad protegido por la comunidad local y apreciado por los visitantes.

Un quetzal resplandeciente, de plumaje verde, rojo y azul turquesa, vuela hacia la derecha en un bosque nuboso con árboles frondosos y montañas de fondo.
El quetzal es un símbolo sagrado de las civilizaciones precolombinas, asociado a la deidad Kukulkán y protegido por estrictas normas culturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Particularidades físicas y biológicas del quetzal

El quetzal resplandeciente llama la atención no solo por su tamaño y colorido, sino también por la estructura única de sus plumas.

Según explica el guía, las plumas del quetzal funcionan como prismas naturales: bajo un microscopio, se observa que tienen capas de queratina y melanina, lo que refracta la luz y produce un cambio de color dependiendo del ángulo de observación.

Una demostración con una pluma de cola muestra cómo el verde esmeralda puede transformarse en azul zafiro o dorado bajo la luz solar. Esta capacidad camaleónica contribuye a la percepción casi mítica del quetzal, reforzando el vínculo simbólico con la serpiente emplumada Kukulkán y justificando el valor que las civilizaciones mesoamericanas les otorgaban a estas aves.

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