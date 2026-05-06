Colombia avanza en conectividad: cerca de 10,1 millones de personas accedieron a internet por primera vez

Políticas públicas permitieron que 3,5 millones de nuevos hogares y 19.500 escuelas rurales accedan a internet, mejorando el acceso a educación digital. (MinTIC)

El impulso reciente en conectividad digital en Colombia está modificando una realidad que durante años parecía lejana. Millones de personas, especialmente en zonas rurales y apartadas, han accedido a internet por primera vez, lo que ha abierto nuevas oportunidades educativas, tecnológicas y económicas para comunidades históricamente excluidas.

En los últimos tres años, el país ha sumado 10,1 millones de nuevos usuarios de internet, principalmente en áreas remotas, según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Este avance se refleja también en el crecimiento del acceso a nivel nacional.

PUBLICIDAD

El 73,9% de los hogares colombianos cuenta con acceso a internet en 2025, frente al 65,6% registrado el año anterior, según cifras del DANE. (MinTIC)

De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida 2025 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 73,9% de los hogares colombianos cuenta con conexión a internet, frente al 65,6% registrado en 2024. En zonas rurales, la cobertura pasó del 41,9% al 56,9% en un año, lo que evidencia un progreso sostenido en la reducción de la brecha digital, siendo la primera vez que más de la mitad del campo colombiano cuenta con conectividad.

Actualmente, las políticas públicas han favorecido la expansión del acceso en distintos niveles, 3,5 millones de nuevos hogares y cerca de 19.500 escuelas rurales cuentan con internet gracias a este gobierno, lo que ha permitido mejorar el acceso a educación y herramientas digitales. Además, han surgido modelos de conectividad comunitaria que fortalecen la autonomía local: existen 413 Juntas de Internet encargadas de gestionar el servicio para más de 22.000 hogares rurales, un esquema que facilita el acceso sostenible en regiones apartadas, donde las comunidades gestionan su propia conectividad.

PUBLICIDAD

Impacto en educación y desarrollo

La conectividad ha tenido efectos directos en la educación y el desarrollo local. El acceso a plataformas digitales y contenidos en línea ha ampliado las oportunidades de aprendizaje, y ha facilitado nuevas formas de empleo y actividades económicas, como el comercio electrónico.

Más de un millón de colombianos certificados en habilidades digitales, como inteligencia artificial y programación, fortalecen las oportunidades de empleo y emprendimiento. (MinTIC)

En este contexto, 1.020.181 colombianos han sido certificados en habilidades digitales, en áreas como inteligencia artificial, programación y analítica de datos, fortaleciendo sus posibilidades de inserción laboral y emprendimiento.

PUBLICIDAD

Las instituciones educativas también han avanzado en su transformación: más de 8.000 colegios han recibido dotación tecnológica y capacitación, mientras que 3.500 docentes han sido formados en el uso de herramientas digitales. Entre las iniciativas implementadas se destacan programas de robótica, programación y educación ambiental.

Infraestructura y avances regionales

El desarrollo de infraestructura ha sido clave para sostener este crecimiento. Colombia cuenta actualmente con cerca de 3.100 estaciones 5G, lo que ha permitido ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio.

PUBLICIDAD

La conectividad digital en Colombia impulsa el acceso a internet en zonas rurales y apartadas, transformando oportunidades educativas y económicas. (MinTIC)

A nivel territorial, los avances también son evidentes, y con una particularidad: se han concentrado en departamentos que no solían recibir este tipo de tecnologías. Por ejemplo, en Vaupés el Ministerio TIC triplicó los hogares conectados, en Chocó y La Guajira prácticamente se duplicaron, y San Andrés, que en 2022 ocupaba el puesto 22 entre los departamentos más conectados, pasó al primer lugar en 2025, con 9 de cada 10 hogares conectados.

El acceso a internet en Colombia se consolida como una herramienta clave para el desarrollo social y económico. Más allá de la conexión, la digitalización está transformando la vida cotidiana, cerrando brechas y generando oportunidades para millones de personas.

PUBLICIDAD