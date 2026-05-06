“Me comí una empanadita”: un camionero dio positivo en una alcoholemia cuando manejaba por la Ruta 2

Como excusa dijo que se había comido una "empanadita" que le invitó su madre

Un camionero de 49 años dio positivo en el control de alcoholemia que personal de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires realizaba en el kilómetro 58 de la Ruta 2, a la altura del cruce Etcheverry. Lo sorprendente fue la excusa que le dijo a las autoridades al conocer el resultado: “Me comí una empanadita”.

La pipeta indicó que tenía 0,65 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra que supera el límite de tolerancia cero vigente en territorio bonaerense para conductores profesionales.

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La escena, registrada por las body cams del personal que trabajaba en el operativo, se volvió pública a través de un video en el que se escucha el diálogo entre el chofer y la agente del Ministerio de Transporte bonaerense.

El test marcó 0,65 gramos de alcohol en sangre, superando el límite de alcoholemia cero para conductores profesionales en la provincia de Buenos Aires

En cuanto el conductor fue frenado, la empleada le indicó que detuviera el vehículo y que “vaya bajando y tire la copa que tiene”. El camionero obedeció sin oponer resistencia.

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Luego de hacer el testeo y antes de saber el resultado, la funcionaria le recordó: “En provincia de Buenos Aires es cero. ¿Sabía que es cero?”.

Fue al conocer el resultado cuando el conductor ofreció su particular versión de los hechos. “Sí sabía, solamente que me comí una empanadita nomás. Vos sabés que fui a casa a buscar el camión y ahí me invitó mi mamá una empanadita. ‘Bueno’, le dije”, le explicó a la agente.

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“Acompañada de un vinito, una cervecita...”, le retrucó la agente. En ese momento, el hombre precisó que fue “un vasito nada más”, para acompañar la comida.

Las autoridades procedieron a retener la licencia de conducir del infractor y labraron el acta correspondiente según la normativa vial vigente

La justificación no alcanzó para torcer el procedimiento. Los agentes de la Subsecretaría le retuvieron la licencia de conducir y labraron el acta correspondiente por la infracción. El conductor circulaba por la autovía provincial que une el Área Metropolitana de Buenos Aires con la costa atlántica, una de las arterias de mayor tránsito de camiones del país.

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Desde la dependencia provincial precisaron que el episodio forma parte de los operativos diarios que se despliegan en rutas y caminos bonaerenses, y que el registro en video a través de las cámaras corporales del personal es práctica habitual en esos controles.

“En la Provincia de Buenos Aires, el control es nuestra herramienta para proteger la vida”, escribieron desde el Ministerio a través de las redes sociales, donde compartieron el video del episodio.

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Manejaba con 1,76 de alcohol en sangre: le retuvieron el registro y el auto

Días atrás, un hombre de 47 años fue interceptado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) durante un control en la Ruta Provincial 7 de Neuquén, tras detectarse que circulaba con 1,76 gramos por litro de alcohol en sangre, cifra que excede ampliamente el límite admitido.

Luego del procedimiento, los agentes procedieron a retener la licencia de conducir y secuestrar el vehículo del infractor. El conductor ahora enfrenta una sanción económica que podría ascender a 7.200.000 pesos.

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En otro operativo sobre la Ruta Provincial 7 de Neuquén, un conductor fue retenido tras dar 1,76 gramos de alcohol en sangre, duplicando ampliamente el máximo permitido

Tras someterse al test de alcoholemia, el hombre manifestó: “Se me terminó el aire”. En un momento de autocrítica, admitió: “Me equivoqué, no debí hacer estas cosas”. Y antes de conocerse el resultado final agregó: “Estoy consciente, tengo mis cinco sentidos y estoy bien”.

El alcohol al volante afecta la reacción, la atención y la percepción visual, además de inducir una falsa seguridad y desinhibición, lo que aumenta la probabilidad de siniestros.

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Desde 2023, en Neuquén se aplica la ley de Alcohol Cero (Ley N° 3.384), que adhiere a la ley nacional 24.449. Dicha normativa, en su Artículo N°10, establece: “Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente o habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para hacerlo. Asimismo, queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a cero (0) miligramos por litro de sangre”.