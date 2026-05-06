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Los videos de la caída de granizo en la provincia de Buenos Aires: hasta cuando rige el alerta por tormentas

Hay 20 provincias con anuncio de temporal. El choque entre aire cálido del noreste y un frente frío procedente de la Patagonia generó inestabilidad. Luego, llegará un frío polar

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Vecinos de Chacabuco y General Guido grabaron el tamaño y cantidad de granizo que cayó

La provincia de Buenos Aires se mantuvo con alerta amarilla y naranja, dependiendo la zona, durante todo el miércoles y la situación se extenderá hasta el jueves. La advertencia es tanto por tormenta como por viento, incluso se había informado de la probabilidad de caída de granizo.

Finalmente, en algunas localidades ocurrió. En General Guido, al sureste bonaerense, y en Chacabuco (al noroeste), los vecinos registraron la cantidad de hielo que cayó, además de la intensidad. Las imágenes rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

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Esta situación se podría replicar en lo que queda de la jornada del miércoles e incluso durante el jueves, cuando las alertas por tormentas se mantienen vigentes. Además, podría ocurrir también en otras provincias del país.

Con una ciclogénesis que traerá lluvias intensas y ráfagas que podrían alcanzar e incluso superar los 100 km/h, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para atravesar los próximos días uno de los episodios meteorológicos más intensos de lo que va del otoño. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya emitió alertas tempranas que van del nivel amarillo al naranja.

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Hay alerta amarilla por tormentas y vientos entre el cierre del miércoles y el jueves

La primera etapa del evento golpeó este miércoles. El noreste de la provincia de Buenos Aires, quedó bajo alerta amarilla por tormentas fuertes con acumulados proyectados de entre 30 y 60 milímetros, actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Incluso, en varias zonas las primeras lluvias llegaron por el mediodía y la tarde en la provincia bonaerense. En algunos puntos también cayó granizo.

El disparador del fenómeno es la colisión entre dos masas de aire de características opuestas: el aire cálido y muy húmedo que llegó desde el noreste argentino —donde las temperaturas superaron los 30 °C durante la última tarde— y el frente frío que avanza desde la Patagonia hacia el norte. Esa interacción eleva los índices de inestabilidad atmosférica a valores que el propio organismo meteorológico considera propicios para el desarrollo de tormentas severas.

Gráfico con el pronóstico del tiempo de 7 días para Buenos Aires, mostrando íconos meteorológicos sobre un horizonte urbano detallando la evolución diaria.
Las precipitaciones y las tormentas continuaron durante la madrugada y la mañana del jueves en el AMBA, con acumulados que podrían superar los 90 milímetros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el correr de las horas nocturnas del miércoles, el frente frío continuará su marcha hacia el norte a través de toda la provincia, desalojando el aire cálido y húmedo a su paso. Se espera que por la noche puedan llegar las primeras lluvias en el AMBA, incluso la región se encuentra bajo alerta naranja por tormentas.

Sin embargo, la situación no calmará: durante la madrugada y mañana del jueves se espera que siga la tormenta. El SMN proyecta precipitaciones de entre 60 y 90 milímetros en períodos cortos —con posibilidad de superarlos de manera localizada—, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían exceder los 90 km/h. Por estas condiciones, la alerta naranja se mantiene. La temperatura será estable: máxima de 20 °C y mínima de 16 °C.

El viernes comenzará la segunda etapa de lo que es este evento meteorológico. Si bien la posibilidad de lluvia disminuirá y el cielo quedará con algunas nubes amenazantes, lo que se hará sentir será el viento y el frío: se esperan ráfagas de entre 51 y 59 km/h, con mínima de 8 °C y máxima de 14 °C. Las condiciones serán las mismas para la jornada del sábado.

Las alertas del SMN por tormentas y vientos para el miércoles
Las alertas del SMN por tormentas y vientos para el miércoles

A partir del domingo lo único que quedará serán los días fríos. El cierre del fin de semana y el comienzo de la próxima son sin probabilidad de lluvias, con cielos despejados, máximas que oscilarán entre los 16 y 18 grados, y mínimas que irán entre los 7 y 9 grados.

Las tormentas en el resto del país

A medida que el jueves avance, las alertas naranjas acompañarán el desplazamiento del frente hacia el norte. Además de una parte del Gran Buenos Aires, estarán con esta advertencia las provincias: Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, este de Chaco y este de Formosa. Córdoba, Misiones y Santiago del Estero tienen alerta de color amarillo.

Sin embargo, no son las únicas zonas donde el evento afectará, ya que la gran parte del país estará con alerta amarilla por vientos: este de Chubut, Río Negro, La Pampa, el sur, oeste y Costa Atlántica de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy y Salta.

Luego de las tormentas y vientos en gran parte del país, llegará un descenso marcado de la temperatura
Luego de las tormentas y vientos en gran parte del país, llegará un descenso marcado de la temperatura

El descenso térmico se hará sentir desde la noche de ese día en toda la franja central del país, y el ambiente se tornará fresco y algo ventoso. Las precipitaciones irán perdiendo intensidad hasta quedar reducidas a lluvias intermitentes.

Con el comienzo de la segunda etapa lo que genera mayor preocupación sucederá en la costa bonaerense. De acuerdo con Meteored, empezará a gestarse un sistema de baja presión de gran profundidad: una ciclogénesis extratropical cuyo rasgo más peligroso no será la lluvia, sino el viento persistente.

El ciclón extratropical se desarrollará sobre las aguas del Atlántico cercano e impactará con mayor fuerza entre el viernes y el sábado, con efectos directos sobre la zona costera bonaerense, y también sobre el litoral de Río Negro y Chubut.

Las ráfagas del sur podrían alcanzar e incluso superar los 100 km/h sobre la costa bonaerense, sostenidas durante horas. Esa combinación de viento persistente y dinámica oceánica generaría una marejada ciclónica de proporciones: según Meteored las olas llegarían a ser de hasta 7 metros.

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