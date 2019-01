Sin embargo, el cantautor se encargó de dejar en claro que su despedida no es definitiva. "Os vamos a echar mucho de menos. Nos gusta hacernos los duros y pensar que lo que viene por delante será, por lo menos, tan bueno como lo que han sido estos veinte años. Pero no habrá el escenario, no habrá la música en directo y eso lo echaremos de menos. Y sobre todo a vosotros. Pero también decirles que volveremos. Esto es una paradita. Es un adiós, pero hasta luego. No sé cuándo, ni cómo, ni de qué manera, pero volveremos. Así que esperamos que estéis ahí cuando volvamos, para poder retomar el contacto. Como siempre, a través de las canciones de Jarabe, de la música", explicó.