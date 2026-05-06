Mendoza: un motociclista murió aplastado por un árbol que cayó por fuertes ráfagas del viento Zonda

El árbol cayó sobre la calzada en la intersección de Dorrego y Azcuénaga, en el departamento de Las Heras

Un motociclista murió aplastado por un árbol tras el paso del viento Zonda por el departamento de Las Heras, en Mendoza, este miércoles. El árbol tenía más de seis metros de altura y cayó sobre la calzada en la intersección de las calles Dorrego y Azcuénaga cuando dos personas transitaban por el lugar.

El episodio se registró a las 17:22, según informaron fuentes del caso a Infobae, el árbol precipitó sobre la vía pública con la fuerza de una ráfaga del viento Zonda, ese viento seco y rachado que por momentos afloja y de pronto descarga un golpe sin aviso.

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Los dos conductores no tuvieron margen de reacción. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) confirmó el deceso de uno de ellos en el lugar, mientras que el segundo fue extraído de entre los escombros vegetales y derivado al nosocomio con una fractura en el pie.

El operativo desplegado en la escena fue amplio. Efectivos de la Comisaría 36.ª de Las Heras llegaron al lugar tras un llamado al número de emergencias 911, por parte de testigos que presenciaron la caída. Operadores del sistema de videovigilancia confirmaron la presencia del árbol sobre la calzada y una motocicleta debajo antes de que el personal policial arribase.

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El viento Zonda, seco y rachado, derribó un álamo de más de seis metros sobre dos motociclistas que transitaban por la arteria (Fotos: Mendoza Post)

Al llegar, los agentes constataron que eran dos las motos involucradas. También trabajaron en el lugar dotaciones de Bomberos y operarios de Edemsa para retirar los cables que habían quedado tendidos sobre la calzada tras el derrumbe.

Por directivas de la doctora Valencia Morro, fiscal a cargo, se dispuso la intervención del Grupo TEN —Traslado, Examen y Necroidentificación— para los primeros análisis sobre el cuerpo del fallecido, y se ordenó el desplazamiento de personal de la Policía Científica para las labores periciales de rigor.

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Un vecino precisó que el viento no soplaba con fuerza en el momento exacto de la caída, lo que apunta al estado del árbol como factor determinante.

Las actuaciones judiciales quedaron bajo la órbita de la Oficina Fiscal, con la doctora Valencia Morro al frente de la investigación.

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Conmoción en San Rafael: un turista chileno murió ahogado en el dique Agua del Toro

Buzos tácticos realizaron maniobras de inmersión para localizar y extraer el cuerpo del interior del dique (Foto: UNO)

Un turista chileno de 51 años perdió la vida el pasado lunes tras caer a las aguas del dique Agua del Toro, en el departamento de San Rafael, Mendoza. El hombre, que había llegado al embalse junto a su hermano y un niño de nueve años para pasar una jornada de pesca, murió ahogado ante la imposibilidad de ser rescatado a tiempo.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, el grupo familiar había llegado al dique Agua del Toro —ubicado sobre la ruta provincial 101, a unos 80 kilómetros de la ciudad de San Rafael— alrededor de las nueve de la mañana, según informó la Subcomisaría 25 de Mayo. La jornada de pesca transcurría con normalidad hasta que, cerca de las 11.30, la víctima se apartó del grupo con la intención de acercarse al sector de los sanitarios.

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Minutos después, un ruido seco interrumpió la quietud del lugar. El sonido, compatible con el impacto de un cuerpo al caer al espejo de agua, alertó al hermano de la víctima, quien corrió hacia el sector sur del paredón del dique. Lo que encontró fue a su familiar ya en el agua, con dificultades para mantenerse a flote. Sin dudarlo, se arrojó al lago para intentar el rescate. Las profundidades y las condiciones del lugar, sin embargo, le impidieron sostenerlo: ante sus ojos, el hombre se sumergió por completo.

Tras el llamado al sistema de emergencias, se desplegó al lugar un operativo de rescate con personal policial, una dotación del Cuerpo de Bomberos y buzos tácticos, quienes realizaron las maniobras de inmersión necesarias para localizar el cuerpo en el interior del embalse. Una vez extraído a la superficie, el personal médico presente en el predio constató el fallecimiento del turista.

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Por el momento, el expediente no registra imputados. Los testimonios recabados por el personal de la Subcomisaría 25 de Mayo coinciden en que se trató de un accidente ocurrido durante una actividad recreativa familiar.