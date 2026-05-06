Sociedad

Se inauguró en la Legislatura Porteña el ciclo Charlas Federales Quorum 2026

El primer encuentro se centró en “Modernización Laboral y la implementación del nuevo Fuero Laboral en la CABA”. Disertaron Gabino Tapia, Marcela De Langhe, Alejandra García y Jorge Triaca

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Comenzó el ciclo "Charlas Federales Quorum 2026"
Comenzó el ciclo "Charlas Federales Quorum 2026"

El Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires fue el escenario del lanzamiento del ciclo “Charlas Federales Quorum 2026”, una iniciativa del medio especializado en temas judiciales Quorum —parte del Grupo El Observador— que reunió a magistrados, funcionarios, abogados y referentes del sector privado en torno a uno de los debates más urgentes del sistema de justicia argentino: la modernización laboral y la implementación del nuevo Fuero Laboral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La jornada inaugural del ciclo tuvo lugar este miércoles y marcó el inicio de un espacio de reflexión plural sobre los grandes temas de la agenda judicial del país.

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El panel, moderado por la periodista Romina Manguel, estuvo integrado por cuatro voces con perspectivas complementarias sobre el fenómeno a tratar: el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia; la jueza del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de CABA, Marcela De Langhe; la presidenta electa del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF)Alejandra García; y el ex ministro de Trabajo de la Nación Jorge Triaca. La convocatoria reunió a actores del ámbito judicial, político y privado, lo que otorgó al encuentro un carácter multidisciplinario.

Los cuatro expositores coincidieron en que la puesta en marcha del Fuero Laboral porteño representa un paso decisivo para consolidar la autonomía jurisdiccional de CABA y avanzar hacia una justicia más moderna y eficiente. El debate giró en torno a los desafíos concretos que plantea la transferencia: la necesidad de invertir en infraestructura, avanzar en la digitalización de los procesos, capacitar a los operadores del sistema y crear nuevos juzgados que puedan absorber el volumen de litigios que actualmente tramita la Justicia Nacional del Trabajo.

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La previsibilidad jurídica fue otro de los ejes del encuentro. Los disertantes señalaron que una justicia laboral especializada, con reglas claras y plazos acotados, puede tener un impacto directo en la seguridad jurídica, tanto para empleadores como para trabajadores, y en el fortalecimiento de la matriz productiva de la Ciudad. En ese marco, se puso el foco en el valor de la mediación, la transparencia y la gestión judicial moderna como herramientas para recuperar la confianza social en las instituciones.

Comenzó el ciclo "Charlas Federales Quorum 2026"
Marcela De Langhe, Gabino Tapia y Alejandra García participaron del primer encuentro de las "Charlas Federales Quorum 2026"

Los perfiles de los panelistas reflejaron la amplitud del debate. Tapia, abogado egresado de la Universidad Católica Argentina, fue senador provincial y ejerció como jefe de Gabinete de Jorge Macri en el Ministerio de Gobierno de la Ciudad antes de asumir como ministro de Justicia en diciembre de 2023. Desde ese cargo, lidera la coordinación del traspaso de la Justicia Nacional al ámbito porteño, una de las responsabilidades primarias de su cartera. De Langhe, jueza del TSJ desde 2019 y doctora en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad del Salvador, fue reconocida por la propia Legislatura porteña como Personalidad Destacada en las Ciencias Jurídicas en noviembre de 2025, en mérito a su trayectoria en la magistratura y su aporte al fortalecimiento institucional de la Ciudad.

García, por su parte, es abogada graduada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) con más de treinta años de ejercicio profesional. El 22 de abril de 2026 ganó las elecciones del CPACF con el 47% de los votos al frente de la lista “Unidad en Defensa de la Abogacía”, y se convertirá en la primera mujer en presidir esa institución en más de cuatro décadas de historia, con asunción prevista para el 30 de mayo. Triaca, licenciado en Economía por la Universidad de San Andrés y magíster en Políticas Públicas por la Universidad Torcuato Di Tella, fue ministro de Trabajo de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri entre 2015 y 2018, cargo en el que debió gestionar las relaciones con los sindicatos en un período de profundas tensiones en el mercado laboral.

Comenzó el ciclo "Charlas Federales Quorum 2026"
El ex ministro de Trabajo Jorge Triaca fue otro de los disertantes

La jornada tuvo una convocatoria amplia y consolidó a las Charlas Federales Quorum como un nuevo espacio de intercambio federal, técnico y multidisciplinario. El ciclo 2026 continuará con futuras ediciones orientadas a abordar los desafíos actuales de la justicia argentina desde una perspectiva que articule el derecho, la política, la economía y las instituciones.

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