"Esto me enseñó a ser un poco más paciente. No somos un par de tetas o un cuerpo; somos un alma, un corazón. Me sacaron las tetas, los ovarios, no podía caminar, no podía respirar, pero lo que tenía era fuerza, coraje y fe. Eso somos en realidad", había reflexionad hace dos años la actriz, tras su lucha contra la enfermedad.