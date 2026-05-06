Una moto perdió el control y atropelló a tres personas en el centro de La Plata

Una de las víctimas fue trasladada al Policlínico San Martín con un corte en la frente, luego de ser embestida por la moto en calle 7

Un siniestro vial en el corazón de La Plata dejó este miércoles a dos personas con heridas y a una zona de alto tránsito paralizada por varios minutos. Una motociclista arrolló a tres personas que cruzaban la calle en plena zona céntrica, frente al Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en lo que las autoridades caratulan como lesiones culposas.

El hecho ocurrió este miércoles en calle 7, entre 47 y 48. Testigos del lugar describieron el impacto como violento: una de las personas alcanzadas por la moto golpeó su cabeza contra la rambla central y sufrió cortes tanto en la cabeza como en el cuello. Las otras dos que la acompañaban no presentaron heridas de gravedad, aunque quedaron en estado de shock tras el choque.

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La víctima identificada por la Estación de Policía de Seguridad Departamental (EPSD) es una mujer de 49 años. De acuerdo con el parte policial al que accedió Infobae, la damnificada se encontraba al cruzar la calle 7 cuando fue embestida por un motovehículo, y quedó tendida sobre el asfalto con un corte en la zona de la frente, aunque en estado de conciencia. Al momento de la intervención policial, respondió a las preguntas de rigor.

A escasos metros, sobre la acera, quedaron la conductora de la moto y el vehículo. La motociclista —de 43 años— sufrió un golpe en una de sus rodillas y quedó tendida boca abajo sobre el asfalto mientras aguardaba la llegada del SAME. A pesar de permanecer inmovilizada, la mujer realizó un gesto con el pulgar hacia arriba cuando fue consultada por quienes la asistían.

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La motociclista quedó tendida sobre el asfalto tras el impacto, con un golpe en la rodilla, a la espera de la asistencia del SAME

El motovehículo involucrado es una moto marca Keller, color rojo. La unidad interviniente fue el Comando de Patrullas LP quienes detectaron el siniestro en recorrida por las arterias del lugar.

A las 15:33, se hizo presente el móvil 35 a cargo de la doctora Corbeta, quien asistió a la víctima en el lugar y dispuso su traslado al Policlínico San Martín. Mientras tanto, personal de Control Urbano intervino para ordenar la situación en el sector.

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El accidente obligó a interrumpir la circulación vehicular en esa zona del centro platense, con demoras que se extendieron por varios minutos hasta que los equipos de emergencia despejaron la escena.

La causa quedó a cargo de la UFI en turno de La Plata, con intervención de la Comisaría 9na. Al cierre del operativo, se aguardaba la llegada de peritos al lugar.

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Retiro: se quedó dormido mientras manejaba y generó un choque múltiple en la avenida 9 de Julio

El siniestro se produjo momentos después de las 05:15

Un impactante choque triple se produjo esta mañana en el barrio porteño de Retiro, donde un conductor se quedó dormido y protagonizó un fuerte incidente en cadena.

De acuerdo con fuentes policiales, el siniestro ocurrió a las 5:15 en la intersección de la avenida 9 de Julio y Arroyo. Como producto del impacto, el SAME asistió a cinco pacientes en el lugar, cuatro hombres y una mujer. Uno de ellos fue trasladado al Hospital Rivadavia.

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En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Vecinal 1A, quienes determinaron que el conductor de un auto de aplicación se quedó dormido mientras circulaba por la autopista Illia.

Al descender hacia la 9 de Julio, chocó contra dos vehículos que se encontraban detenidos en un semáforo, lo que provocó el impacto múltiple.

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Sobre la misma avenida, pero en el extremo sur también se produjo otro accidente vial: fue un choque y vuelco ocurrido entre la avenida Iriarte y Río Cuarto, pasando la subida del Puente Pueyrredón, sentido a Capital, con asistencia del SAME, aéreo y terrestre.