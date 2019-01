Al notar que sus palabras generaron controversia entre sus 150 mil seguidores, la periodista publicó un extenso texto en el que hace énfasis al empoderamiento de la mujer. "Se armó una pequeña polémica en el posteo anterior a raíz de un chistecito sobre Jimena Barón y su obsesión con su culo. ¿Tengo algo en contra de ella? Por supuesto que no. ¿Tengo algo en contra de ese culo celestial? Claro que no, ¡quién pudiera portar semejante ojete! ¿Considero esa exhibición una muestra de empoderamiento femenino? La respuesta es: NO amigas. Esto es lo que pienso sobre el fondo de la cuestión", escribió antes de abrir un hilo de Twitter en el que manifiesta su opinión.