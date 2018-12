Acostumbrada a comer en restaurantes, la conductora de Incorrectas no suele recibir invitados en su casa. Es por eso que la encargada de esa noche fue su hija Sofía Gala. "Lo organizó ella y va con sus hijos Helena y Dante. Los invitados son la novia de mi nieto (Dante), de cuatro años, y sus padres. Además, van unos amigos míos. Me esperarán todos con la carne un poco fría porque se armó todo de golpe, no estaba previsto y yo había confirmado que venía acá", detalló sobre el asado que la esperaba después de la presentación de la entrega de premios en la cual Mirko, el hijo de Marley, se quedó con el de Oro.