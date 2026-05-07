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Colombia será consagrada al Inmaculado Corazón de María el próximo 13 de mayo: detalles del Cuarto Rosario Nacional por la paz

La jornada incluirá actos litúrgicos en la Catedral Primada de Colombia y en la Plaza de Bolívar de Bogotá, con rezo del rosario, eucaristía, adoración y una procesión con antorchas

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Mons. Francisco Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, invita a todos los colombianos a unirse al gran acto de consagración del país al Corazón Inmaculado de la Virgen María. La cita es el 13 de mayo para orar por la esperanza, la unidad, la reconciliación y la paz. - crédito CEC

El próximo 13 de mayo, Colombia será consagrada al Inmaculado Corazón de María durante la cuarta edición del Rosario Nacional por la paz y la reconciliación. La convocatoria, dirigida a colombianos residentes tanto en el país como en el exterior, contempla una jornada de oración enfocada en la conversión personal como vía para fortalecer la convivencia y la unidad nacional.

La jornada, con el lema “La Paz y la Reconciliación de Colombia se construyen desde la conversión de tu corazón”, es impulsada por diferentes grupos de laicos católicos y cuenta con el respaldo de la Conferencia Episcopal de Colombia y la Arquidiócesis de Bogotá. El evento tendrá dos momentos principales en Bogotá.

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El primero se realizará a partir de las 11:00 a.m. en la Catedral Primada de Colombia, donde se rezará el Santo Rosario, seguido de la celebración de la Eucaristía y la Consagración del país al Inmaculado Corazón de María. La ceremonia estará presidida por monseñor Francisco Javier Múnera Correa, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. Según los organizadores, el acto será transmitido a través del canal RCN y otros medios que se sumarán a la señal.

De acuerdo con Aci Prensa, el rezo del Rosario estará a cargo del párroco de la catedral, padre Sergio Pulido Gutiérrez, mientras que la Eucaristía y la consagración nacional serán presididas por Múnera Correa.

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Inmaculado corazón de María - crédito Arquidiócesis de Bogotá
Inmaculado corazón de María - crédito Arquidiócesis de Bogotá

Declaraciones y sentido de la jornada

“Le pediremos a la Madre del Señor que avive en nosotros la esperanza, sostenga la unidad y suplique por la reconciliación y la paz de todos los colombianos”, expresó monseñor Francisco Javier Múnera Correa. La declaración destaca el objetivo espiritual de la convocatoria, centrada en pedir la intercesión de la Virgen María por la reconciliación del país.

La fecha elegida coincide con la fiesta de la Virgen de Fátima, una conmemoración significativa dentro del calendario católico. En este contexto, los organizadores subrayan la importancia de la conversión individual como fundamento para la paz social y la reconciliación nacional.

Actos del Cuarto Rosario Nacional convocan a comunidades religiosas y ciudadanos en Bogotá. - crédito CEC
Actos del Cuarto Rosario Nacional convocan a comunidades religiosas y ciudadanos en Bogotá. - crédito CEC

Procesión y Rosario de antorchas en la Plaza de Bolívar

El segundo momento clave de la jornada tendrá lugar a las 5:00 p.m. en la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde se llevará a cabo un espacio de adoración eucarística, seguido de una procesión y el Rosario de antorchas. De acuerdo con los promotores del evento, durante el Rosario se pedirá especialmente por la conversión de los colombianos para alcanzar la paz y la reconciliación.

La Conferencia Episcopal de Colombia ha convocado a diócesis, parroquias, comunidades religiosas, movimientos eclesiales, familias y ciudadanos —dentro y fuera del territorio nacional— a participar activamente en la jornada, cada uno desde su contexto local.

Participación abierta y transmisión

La invitación está dirigida a todos los colombianos, independientemente de su ubicación geográfica. Los organizadores han confirmado que el evento será transmitido a través del canal RCN y otros medios que se sumarán a esa señal, facilitando la participación remota de quienes no puedan asistir presencialmente a los actos en Bogotá.

Mons. Múnera Correa alentó a quienes viven fuera del país a sumarse simbólicamente al acto de consagración al Inmaculado Corazón de María, fortaleciendo así un clamor común por la paz y la reconciliación nacional.

La Plaza de Bolívar de Bogotá será escenario de la adoración eucarística, la procesión y el Rosario de antorchas durante la jornada de oración. - crédito EFE/ Carlos Ortega
La Plaza de Bolívar de Bogotá será escenario de la adoración eucarística, la procesión y el Rosario de antorchas durante la jornada de oración. - crédito EFE/ Carlos Ortega

Apoyo institucional y motivación espiritual

La realización del Cuarto Rosario Nacional cuenta con el respaldo explícito de la Conferencia Episcopal de Colombia y la Arquidiócesis de Bogotá, así como de distintos grupos de laicos comprometidos con la vida eclesial. La organización ha insistido en la importancia de la oración colectiva y la implicación de toda la ciudadanía para construir un camino hacia la paz.

Durante la programación, la figura de la Virgen María será el centro de las peticiones por la unidad y la superación de los desafíos actuales en materia de convivencia.

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