Ahí fue cuando Moria quiso saber… ¡a lo Moria! "Escuchame una cosa, Georgi, ¿Romina no es celosa?". "No, ¿por qué? No le doy motivos". "En Miami tenías una noviecita…", recordó la diva, aclarando: "¡Soy mujer y soy incorrecta!". "No, eso fue hace tres años…", afirmó Rial. "Bueno, yo no sé -se excusó la conductora-. Es un hombre que tiene mucho éxito con las mueres. Este elabora los duelos rápidos, ¡mi amoooor!".