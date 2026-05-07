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“Recibo partidos y no bandidos”: Paloma Valencia responde a críticas por alianzas con sectores tradicionales

La candidata defendió los acuerdos políticos de su campaña y aseguró que no gobernará con congresistas cuestionados por corrupción

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Según Paloma Valencia, las nuevas reglas amenazan la autonomía de empresas diversas y ponen en riesgo su viabilidad económica en el mercado colombiano - crédito Lina Gasca/Colprensa
Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático - crédito Lina Gasca/Colprensa

La candidata presidencial Paloma Valencia salió a responder las críticas por los respaldos políticos que ha venido recibiendo de sectores tradicionales y defendió las alianzas de su campaña asegurando que no aceptará apoyos de personas vinculadas con corrupción.

La controversia creció luego de que se conocieran reuniones y acercamientos entre la aspirante del Centro Democrático y dirigentes de diferentes partidos políticos, situación que generó cuestionamientos incluso dentro de algunos sectores de su propia colectividad.

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En medio de ese debate, Valencia aseguró que sus acuerdos políticos se están realizando públicamente y bajo mecanismos institucionales.

“Yo recibo partidos y no bandidos, las negociaciones han sido institucionales. Con las puertas abiertas en el Congreso se han hecho y no he comprometido nada”, afirmó la candidata, según información conocida por Revista Semana.

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- crédito Colprensa
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La aspirante presidencial defendió la necesidad de construir mayorías en el Congreso para impulsar reformas y cuestionó a otros candidatos por buscar apoyos “a escondidas”.

Durante la entrevista, Paloma Valencia insistió en que cualquier gobierno necesita respaldo legislativo para avanzar en proyectos y reformas estructurales.

“Respeto las instituciones y el que gana necesita el Congreso para poder sacar adelante las reformas necesarias. ¿Quién va a gobernar sin Congreso?”, señaló.

La candidata también lanzó críticas indirectas a otros aspirantes presidenciales al afirmar que muchos buscan apoyos políticos de manera reservada mientras cuestionan públicamente las alianzas partidistas.

“El problema no es que los otros candidatos no busquen a los políticos, lo que pasa es que yo lo hago a la luz del día y ellos lo hacen por la noche”, afirmó.

Sin mencionar directamente a Abelardo de la Espriella, Valencia también cuestionó a quienes rechazan públicamente los partidos políticos y posteriormente terminan acercándose a congresistas tradicionales.

Paloma Valencia aseguró que no aceptará el respaldo de dirigentes cuestionados y mencionó el caso del exsenador Wadith Manzur.

La candidata habló específicamente sobre Wadith Manzur, dirigente político de Córdoba que actualmente enfrenta procesos judiciales, y afirmó que no hará alianzas con personas involucradas en escándalos de corrupción.

“Él no me está apoyando y no lo recibiré si así lo decide”, expresó Valencia al referirse al excongresista.

Asimismo, señaló que algunos dirigentes señalados por corrupción han respaldado al actual gobierno del presidente Gustavo Petro y no necesariamente hacen parte de su campaña presidencial.

Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático - crédito Colprensa
Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático - crédito Colprensa

También mencionó el caso del senador conservador Carlos Andrés Trujillo, de quien dijo que mantiene cercanía con sectores del petrismo.

“Uno no puede decir que porque están en el partido están conmigo automáticamente”, manifestó la candidata presidencial.

La polémica sobre las alianzas políticas ocurre en medio de una campaña presidencial marcada por disputas entre los principales candidatos y debates sobre gobernabilidad.

En los últimos días, Paloma Valencia ha estado en el centro de varias controversias relacionadas con sus estrategias políticas y mediáticas, incluyendo el debate virtual con inteligencia artificial que promovió esta semana y las diferencias públicas con otros aspirantes presidenciales.

La candidata ha defendido reiteradamente que su campaña busca construir acuerdos políticos abiertos y no negociaciones individuales alejadas del escrutinio público.

Además, insistió en que no permitirá que dirigentes cuestionados hagan parte de un eventual gobierno suyo.

“No voy a gobernar con bandidos”, reiteró Valencia durante la entrevista.

Mientras tanto, el ambiente político continúa tensionándose de cara a las elecciones presidenciales de 2026, donde las alianzas regionales y el respaldo de partidos tradicionales empiezan a convertirse en piezas clave dentro de la disputa electoral.

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