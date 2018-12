—Facundo, quiero tocar en el Aconcagua.

—Perfecto. Andá a la montaña y conocela para ver de qué estás hablando. ¿Hiciste deporte alguna vez?

—No.

—¿Fuiste a algún cerro?

—Facundo, tengo 35 años de rock and roll. No camino, no corro… ¡nada!

—Javier, para hacer esto tenés que tomarte unas vacaciones del rock and roll y conocer la montaña. Es otro palo.

—Dale. Estoy dispuesto.