Colombia

Conductores podrán quedar exentos del pico y placa en Bogotá sin pagar: así funciona el beneficio para 2026

La Secretaría de Movilidad mantiene activa una excepción gratuita para ciertos vehículos que cumplan requisitos específicos y realicen un trámite virtual

Guardar
Google icon
Esta medida no tiene sanciones económicas para los conductores que sean sorprendidos transitando en una franja horaria que no les corresponde - crédito Mariano Vimos/Colprensa
Restriciones vehiculares en Bogotá - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Miles de conductores en Bogotá pueden quedar exentos del pico y placa durante 2026 sin necesidad de pagar el pico y placa solidario, siempre que cumplan las condiciones establecidas por la Secretaría de Movilidad.

La medida aplica actualmente para diferentes tipos de vehículos y beneficiarios contemplados dentro de las excepciones autorizadas por la normativa distrital.

PUBLICIDAD

El pico y placa continúa siendo una de las principales estrategias de movilidad implementadas en Bogotá para reducir la congestión vehicular y controlar la circulación de carros particulares, taxis y vehículos de carga.

Sin embargo, el Distrito mantiene varias excepciones que permiten transitar durante los días restringidos sin exponerse a sanciones económicas.

PUBLICIDAD

Entre las principales excepciones aparecen los vehículos eléctricos, híbridos, de emergencia, diplomáticos y aquellos que transportan personas en condición de discapacidad.

La Secretaría de Movilidad invitó a los conductores a no generar filas de vehículos en las entradas de la ciudad, esperando el horario de ingreso por el Pico y placa Regional - crédito Secretaría de Movilidad
Entre las principales excepciones aparecen los vehículos eléctricos, híbridos, de emergencia, diplomáticos y aquellos que transportan personas en condición de discapacidad - crédito Secretaría de Movilidad

Los carros eléctricos e híbridos continúan siendo uno de los grupos beneficiados con la medida. En estos casos, los propietarios deben realizar una preinscripción ante la Secretaría de Movilidad para que el vehículo quede registrado oficialmente en la base de datos de automotores exceptuados.

La Alcaldía de Bogotá recordó que los vehículos híbridos que funcionen con motor eléctrico y de combustión deben completar el proceso de registro virtual para acceder al beneficio.

Según información conocida por Revista Semana, otra de las excepciones más utilizadas corresponde a las personas en condición de discapacidad, amparadas por la Ley 1618 de 2013.

Los conductores que movilicen personas con discapacidad pueden solicitar gratuitamente la exención del pico y placa mediante un trámite virtual ante la Secretaría de Movilidad.

Para acceder al beneficio, el ciudadano debe ingresar a la página oficial de la entidad y seleccionar la opción “Excepción de pico y placa”.

Posteriormente, deberá diligenciar el formulario correspondiente y adjuntar la documentación médica que certifique la condición de discapacidad del conductor o pasajero beneficiario.

Los soportes pueden ser expedidos por la EPS o mediante el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad del Ministerio de Salud.

Así funcionará el Pico y placa regional para el 31 de marzo en Bogotá - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá
Entre las principales excepciones aparecen los vehículos eléctricos, híbridos, de emergencia, diplomáticos y aquellos que transportan personas en condición de discapacidad - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

Una vez finalizado el trámite, la Secretaría de Movilidad enviará un correo electrónico confirmando si la solicitud fue aprobada.

Los vehículos inscritos para la excepción deben contar con SOAT vigente, revisión técnico-mecánica al día y registro activo en el RUNT.

Las autoridades indicaron que el proceso puede verificarse posteriormente utilizando la placa del vehículo dentro de las plataformas oficiales.

Actualmente, más de 180.000 automotores hacen parte de alguna de las 19 excepciones vigentes del pico y placa en Bogotá.

Mientras tanto, quienes no estén cobijados por ninguna de las modalidades gratuitas todavía pueden acceder al llamado pico y placa solidario, mecanismo que permite circular mediante el pago de una tarifa autorizada por el Distrito.

Para 2026, el costo diario del pico y placa solidario quedó fijado en 70.294 pesos, aunque también existen alternativas semanales, mensuales y anuales para los conductores interesados.

Incumplir la medida del pico y placa puede generar multas superiores a los 630.000 pesos y la inmovilización del vehículo.

La Secretaría de Movilidad recordó que las autoridades de tránsito continúan realizando controles en diferentes corredores de la ciudad para verificar el cumplimiento de la restricción.

Por eso, recomendó a los conductores revisar previamente si cumplen los requisitos para alguna excepción y adelantar los trámites únicamente a través de canales oficiales para evitar fraudes o intermediarios.

Google icon

Temas Relacionados

BogotáPico y placarestricción vehicularColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Recibo partidos y no bandidos”: Paloma Valencia responde a críticas por alianzas con sectores tradicionales

La candidata defendió los acuerdos políticos de su campaña y aseguró que no gobernará con congresistas cuestionados por corrupción

“Recibo partidos y no bandidos”: Paloma Valencia responde a críticas por alianzas con sectores tradicionales

Colombia será consagrada al Inmaculado Corazón de María el próximo 13 de mayo: detalles del Cuarto Rosario Nacional por la paz

La jornada incluirá actos litúrgicos en la Catedral Primada de Colombia y en la Plaza de Bolívar de Bogotá, con rezo del rosario, eucaristía, adoración y una procesión con antorchas

Colombia será consagrada al Inmaculado Corazón de María el próximo 13 de mayo: detalles del Cuarto Rosario Nacional por la paz

Dian podría embargar cuentas y tarjetas de crédito a contribuyentes morosos: así puede saber si está en riesgo

La entidad advirtió que quienes incumplan sus obligaciones tributarias podrían enfrentar procesos de embargo sobre cuentas bancarias y otros productos financieros

Dian podría embargar cuentas y tarjetas de crédito a contribuyentes morosos: así puede saber si está en riesgo

Petro habla de “robadera” en Colfuturo tras informe que alerta por presuntas irregularidades con $540.000 millones

El presidente reaccionó tras un informe de MinCiencias que advierte posibles inconsistencias financieras en el programa de becas para estudios en el exterior

Petro habla de “robadera” en Colfuturo tras informe que alerta por presuntas irregularidades con $540.000 millones

“Pedían el 10 % para entregar contratos”: Carlos Carrillo ampliará denuncia por corrupción en Fondo Adaptación

El director de la UNGRD acudirá ante la Procuraduría para entregar nuevas evidencias sobre presuntas irregularidades en contratos relacionados con La Mojana

“Pedían el 10 % para entregar contratos”: Carlos Carrillo ampliará denuncia por corrupción en Fondo Adaptación
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Violenta asonada durante un operativo contra minería ilegal en Ataco, Tolima, dejó militares heridos y vehículos oficiales incendiados

Enfrentamiento entre fuerza pública y disidencias de las Farc en Morales, Cauca: hay varios militares heridos por ataque con drones

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

ENTRETENIMIENTO

Shakira reveló el secreto detrás de su energía imparable en el escenario durante su gira mundial

Shakira reveló el secreto detrás de su energía imparable en el escenario durante su gira mundial

Juanda Caribe y Mariana Zapata sacudieron ‘La casa de los famosos’ al hablar de una ruptura por cámaras: “Te quiero”

Ana Valencia, cantante del dúo Ana y Jaime, fue operada de urgencia: su familia pidió ayuda

Kate Walsh, la estrella de ‘Grey’s Anatomy’, está en Colombia: apareció disfrutando de Cartagena en medio del rodaje de una nueva película

Goyo habló de la transformación del amor hacia Tostao: “Es medio friki ver a tu marido como un amigo o un hermano”

Deportes

Tolima dio un paso enorme en la Copa Libertadores: goleó a Nacional de Uruguay por 3-0 en Ibagué

Tolima dio un paso enorme en la Copa Libertadores: goleó a Nacional de Uruguay por 3-0 en Ibagué

América de Cali enderezó el rumbo en la Copa Sudamericana venciendo con autoridad a Alianza Atlético

Luis Díaz y Luis Javier Suárez lideraron el ranking de fichajes más influyentes de la temporada 2025/26

Independiente Santa Fe empató 1-1 ante Corinthians por Copa Libertadores

Cuándo vuelve a jugar Santa Fe en la Copa Libertadores: otro duelo clave para seguir soñando con los octavos