Conductores podrán quedar exentos del pico y placa en Bogotá sin pagar: así funciona el beneficio para 2026

Restriciones vehiculares en Bogotá - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Miles de conductores en Bogotá pueden quedar exentos del pico y placa durante 2026 sin necesidad de pagar el pico y placa solidario, siempre que cumplan las condiciones establecidas por la Secretaría de Movilidad.

La medida aplica actualmente para diferentes tipos de vehículos y beneficiarios contemplados dentro de las excepciones autorizadas por la normativa distrital.

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El pico y placa continúa siendo una de las principales estrategias de movilidad implementadas en Bogotá para reducir la congestión vehicular y controlar la circulación de carros particulares, taxis y vehículos de carga.

Sin embargo, el Distrito mantiene varias excepciones que permiten transitar durante los días restringidos sin exponerse a sanciones económicas.

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Entre las principales excepciones aparecen los vehículos eléctricos, híbridos, de emergencia, diplomáticos y aquellos que transportan personas en condición de discapacidad.

Entre las principales excepciones aparecen los vehículos eléctricos, híbridos, de emergencia, diplomáticos y aquellos que transportan personas en condición de discapacidad - crédito Secretaría de Movilidad

Los carros eléctricos e híbridos continúan siendo uno de los grupos beneficiados con la medida. En estos casos, los propietarios deben realizar una preinscripción ante la Secretaría de Movilidad para que el vehículo quede registrado oficialmente en la base de datos de automotores exceptuados.

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La Alcaldía de Bogotá recordó que los vehículos híbridos que funcionen con motor eléctrico y de combustión deben completar el proceso de registro virtual para acceder al beneficio.

Según información conocida por Revista Semana, otra de las excepciones más utilizadas corresponde a las personas en condición de discapacidad, amparadas por la Ley 1618 de 2013.

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Los conductores que movilicen personas con discapacidad pueden solicitar gratuitamente la exención del pico y placa mediante un trámite virtual ante la Secretaría de Movilidad.

Para acceder al beneficio, el ciudadano debe ingresar a la página oficial de la entidad y seleccionar la opción “Excepción de pico y placa”.

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Posteriormente, deberá diligenciar el formulario correspondiente y adjuntar la documentación médica que certifique la condición de discapacidad del conductor o pasajero beneficiario.

Los soportes pueden ser expedidos por la EPS o mediante el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad del Ministerio de Salud.

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Entre las principales excepciones aparecen los vehículos eléctricos, híbridos, de emergencia, diplomáticos y aquellos que transportan personas en condición de discapacidad - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

Una vez finalizado el trámite, la Secretaría de Movilidad enviará un correo electrónico confirmando si la solicitud fue aprobada.

Los vehículos inscritos para la excepción deben contar con SOAT vigente, revisión técnico-mecánica al día y registro activo en el RUNT.

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Las autoridades indicaron que el proceso puede verificarse posteriormente utilizando la placa del vehículo dentro de las plataformas oficiales.

Actualmente, más de 180.000 automotores hacen parte de alguna de las 19 excepciones vigentes del pico y placa en Bogotá.

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Mientras tanto, quienes no estén cobijados por ninguna de las modalidades gratuitas todavía pueden acceder al llamado pico y placa solidario, mecanismo que permite circular mediante el pago de una tarifa autorizada por el Distrito.

Para 2026, el costo diario del pico y placa solidario quedó fijado en 70.294 pesos, aunque también existen alternativas semanales, mensuales y anuales para los conductores interesados.

Incumplir la medida del pico y placa puede generar multas superiores a los 630.000 pesos y la inmovilización del vehículo.

La Secretaría de Movilidad recordó que las autoridades de tránsito continúan realizando controles en diferentes corredores de la ciudad para verificar el cumplimiento de la restricción.

Por eso, recomendó a los conductores revisar previamente si cumplen los requisitos para alguna excepción y adelantar los trámites únicamente a través de canales oficiales para evitar fraudes o intermediarios.