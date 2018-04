La actriz contó su propia experiencia. Dio detalles de como fue el momento en que decidió abortar cuando tenía 23 años y cuál fue la situación que afrontó junto a su familia. "No tuve que recurrir a una sonda, a una aguja de tejer, ni a un sucucho sórdido sin asepsia. Yo no deseaba ser madre forzadamente. No deseaba inscribir mi cuerpo en el orden simbólico de la maternidad por imposición", afirmó.