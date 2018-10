Daniel Radcliffe, a siete años del cierre Harry Potter: "Mi gran desafío es que cuando actúo la gente no piense en él"

A los 29 años, el actor británico busca ir despegándose del legendario mago nacido de la pluma de Joanne K. Rowling. Millonario, soltero y radicado en Manhattan, parece ir logrando su objetivo: no sólo llena cada noche en Broadway la función de The Lifespan of a Fact; además las críticas lo avalan.