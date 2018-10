Jueves 25. El día hot del Bailando. Pero antes de los besos estuvieron los conflictos. La primera pareja en pisar la pista fue la de Lourdes Sánchez y Diego Ramos. Y la mujer del Chato Prada aprovechó su momento para reprocharle a Laurita Fernández que haya rechazado la propuesta de bailar con ella el musical de Chicago para la apertura del ritmo libre. "Dijo tantas cosas que, si es opcional, prefiero no compartirlo. Yo no me olvido", respondió la jurado. La bailarina, no obstante, se lució junto al actor con el cuarteto y la pareja se llevó un buen puntaje: 23.