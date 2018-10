Entonces llegó el turno de Mica Viciconte y Nacho Saraceni, quienes bailaron junto a Dan Breitman. El equipo sumó 13 puntos y muchos elogios por parte del jurado. Sin embargo, la coach Lorena Portillo, disconforme con la devolución de Laurita —quien había señalado que no le había gustado la coreografía— pidió la intervención del BAR. Y esto dio pie a que se desatara una fuerte discusión entre la participante, la jurado y Lourdes Sánchez, quien decidió subirle un punto a la panelista de Incorrectas. Ahí fue cuando la novia de Nicolás Cabré, furiosa, le dijo a la mujer del Chato Prada que lo que hacía era "injustificable" y le recomendó a la ex Combate que si no estaba conforme con su calificación, se fuera. O bien, se pusiera "a trabajar".