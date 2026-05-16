Gaula de la Policía rescató a un comerciante secuestrado en Villavicencio: exigían 50 millones por su liberación

Las autoridades capturaron a dos presuntos responsables e incautaron un arma de fuego y dos celulares - crédito @PoliciaColombia/X

Uniformados del Gaula de la Policía Nacional adelantaron un operativo de rescate en Villavicencio (Meta) que tuvo como resultado el hallazo y recuperación de un comerciante que fue víctima de secuestro extorsivo. De acuerdo con las autoridades, la víctima es oriunda de Bogotá y fue secuestrada tras viajar a la capital del Meta para tramitar un crédito.

El comerciante fue engañado por delincuentes, que lo llevaron a la fuerza a una zona rural del sector de Ocabango, vía Catama. Allí, fue amordazado y mantenido en cautiverio, mientras los secuestradores exigían altas sumas de dinero a sus familiares para garantizar su liberación.

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Los criminales pidieron $50 millones para dejar en libertad al trabajador y, para lograr que les fuera consignado el dinero, presionaron a la familia a través de mensajes enviados por WhatsApp y videos que enviaron como prueba de supervivencia del ciudadano, que pidió a sus allegados que hicieran lo posible por recaudar los fondos.

Uniformados del Gaula de la Policía Nacional rescataron al comerciante "sano y salvo" - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La Policía Nacional reveló una de las conversaciones que tuvieron los familiares de la víctima con los secuestradores. En ella, se evidencia la manera como eran presionados para pagar la suma exigida, pese a que indicaron que estaban tratando de conseguir todos los recursos, pero que necesitaban tiempo.

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Familiar: Estoy consiguiendo.

Secuestrador: Ahí el hermano dijo que lo amarrara, ya se lo voy a amarrar para que vea que sea serio. Listo.

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Familiar: Yo sé que ustedes no están jugando, denme un tiempo más.

Secuestrador: Pero qué tiempo más le doy mi señora, si quiere comprar tiempo, envíe una foto de un capture de una consignación y le doy tiempo. Para que se dé cuenta que no estamos jugando.

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El Gaula de la Policía capturó a dos presuntos respomsables del secuestro del comerciante - crédito @PoliciaColombia/X

En el operativo de rescate, las autoridades lograron capturar a dos presuntos responsables del secuestro extorsivo e incautaron un arma de fuego y dos celulares que tenían en su poder.

“La rápida reacción de las autoridades permitió ubicar el lugar de cautiverio, rescatar a la víctima sano y salvo y capturar a los responsables, quienes presentan antecedentes por estafa, hurto agravado y violencia intrafamiliar”, detalló la Policía.

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Envían a la cárcel a secuestradores y torturadores de un comerciante en Norte de Santander

Por medio de un comunicado emitido el 10 de mayo de 2026, la Fiscalía General de la Nación confirmó que dos integrantes del Tren de Aragua fueron enviados a la cárcel, tras haber sido señalados de secuestrar y torturar a un comerciante venezolano en Norte de Santander. La medida de aseguramiento intramural implica que los procesados aumirán las investigaciones penales mientras están privados de la libertad y hasta que se defina su situación jurídica.

Los criminales fueron presentados ante un juez que los envió a prisión - crédito Fiscalía General de la Nación

La investigación adelantada por las autoridades competentes determinó que los presuntos responsables, identificados como Edward Yesid Palencia Garavito y Javier Alexander Ortiz Amado, retuvieron a la víctima el 29 de abril de 2026 en el corregimiento de Urimaco, municipio de San Cayetano, antes de trasladarlo a una vivienda en el barrio 20 de Julio en Villa del Rosario. Durante el cautiverio, el comerciante fue sometido a tortura y amenazas, mientras los criminales exigían a sus familiares $80 millones para liberarlo y detener los abusos.

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La intervención de las autoridades, tras la denuncia presentada por los familiares del ciudadano, permitió lograr su rescate y capturar a los señalados secuestradores. Luego de ser arrestados, los implicados comparecieron ante un juez penal de control de garantías.

“Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los dos hombres los delitos de secuestro extorsivo agravado y tortura, al tiempo que solicitó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario, petición a la que accedió un juez penal de control de garantías”, detalló la Fiscalía en el comunicado.

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