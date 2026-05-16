Sheinbaum defiende la soberanía de México en medio de protestas de Morena en Chihuahua por caso CIA

La mandataria federal afirmó en conferencia que las autoridades solo actúan cuando existen pruebas, rechazando cualquier trato preferencial y subrayando que las solicitudes de extradición deben ajustarse al marco legal mexicano. (Infobae-Itzallana)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, escribió a través de sus redes sociales un mensaje resaltando la soberanía nacional, asegurando que “Nada ni nadie va a detener la transformación de nuestra patria”, sus palabras llegan en medio de la protesta que lleva a cabo Morena en Chihuahua por el caso CIA.

Cabe recordar que la disputa con el gobierno encabezado por la panista María Eugenia Campos nace a partir de un operativo en que murieron dos agentes de la CIA y dos mexicanos en la Sierra Tarahumara el pasado 19 de abril.

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Ante una presunta injerencia de autoridades estadounidenses en el país, la presidenta también destacó:

“Ni los corruptos de antes que quieren regresar al poder, ni quienes pretendan usar este movimiento para proteger intereses personales, ni ningún gobierno extranjero que quiera poner condiciones sobre nuestra nación, van a doblegar la dignidad del pueblo de México”.

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Otro de los mensajes a resaltar en el texto de la mandataria es que “México es un país libre, soberano e independiente”, asegurando que las decisiones son tomadas por el “pueblo” y no por “gobiernos de fuera”.

A lo que ha llamado el segundo piso de la Cuarta Transformación, Sheinbaum resaltó:

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“Porque esta transformación tiene una sola fuerza verdadera: la voluntad de millones de mexicanas y mexicanos que trabajan junto a su gobierno en la construcción todos los días, de un país más justo, más seguro y con bienestar para todas y todos. Y mientras exista esa unión por la justicia, la democracia y la dignidad, la transformación seguirá avanzando”.

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