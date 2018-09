Luego siguió: "No me voy a victimizar pero de verdad después del embarazo no quedé contenta con mi cuerpo y al decirme eso pienso: 'Ay estoy gorda, soy pesada, Diego no me puede levantar'. El modo no estuvo bien, a Pampita no se le puede decir nada, se cree que sabe todo, que es Paloma Herrera bailando".