—Cuando empezaron las redes sociales, época que yo viví estando mucho en Twitter, yo le daba mucha bola a eso, entonces me afectaba. ¡Y contestaba! Hasta cuatro tweets de respuesta he llegado a mandar, 8 o 9 años atrás. Porque no lo entendía, y la gente no lo entendía, y cometían errores. No sé si recuerdas que hasta subían fotos que no tendrían que haber subido, y después decían que les hackearon la cuenta (risas). Yo ahora tengo a mi hermano que maneja mis cuentas y a veces responde… Yo estoy pendiente también, pero no estoy cien por ciento ahí. Estoy pendiente de las noticias, me entero de cosas, es el medio. Por más que me llegue el periódico a mi casa y lo leo, veo las noticias por Internet y por el teléfono. Es la manera de enterarme de algunas cosas, pero eso que tú dices del fuego cruzado hace muy mal en Latinoamérica, como que siempre han existido estos dos espacios entre izquierda y derecha y muchas veces son cerrados. Yo creo que ahora la juventud sin querer o queriendo, porque ha sido de forma orgánica, ha descubierto y ha comenzado a construir un espacio que no tiene que ver con ninguno de los anteriores. Porque son críticos de ambos lados y eso está bueno, ese espacio hay que definirlo porque no tiene un nombre todavía. Pero puede ser un nuevo movimiento, una nueva ideología, ese espacio quizás siempre ha existido, ese que tiene que ver con la ideología de pensar y ser crítico de cualquier ideal. No importa que sea tu propio ideal.