"Se dicen muchas cosas por atrás que no están buenas. Por ejemplo, Laurita dijo que no sabe a qué me dedico", dijo este jueves en ShowMatch la ex del cantante de Calle 13. La conductora de Combate le contestó: "Disculpame si te lo tomaste a mal, pero yo no necesito saber qué hizo cada uno en su vida para juzgar un baile. El día que lo necesite, lo googleo". Enojada por este ninguneo, Fandiño retrucó, furiosa: "Preguntale a tu novio que me conoce muy bien…". Pero, ¿por qué?