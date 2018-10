—Después del encuentro, me moría de ganas de copiar algo de su gestualidad, de su forma de hablar o de sus cosas físicas. Pero lo hablamos con la directora Lorena Muñoz y me dijo: 'A mí me gusta que hagamos nuestra propia Patricia. Me parece genial que se hayan juntado, pero no quiero que cambies tu forma de hablar porque tu tono de voz me encanta. Tampoco quiero que cambies lo gestual porque lo que hiciste en los castings y los ensayos me está encantando'. Así que hicimos una Patricia ficcionada sin copiar mucho, sino que tomamos su historia de vida y la interpretamos.