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“Ley Silla” en Perú: ¿Qué trabajadores tendrán derecho a descansar sentados durante su jornada?

La nueva norma aprobada por el Congreso obliga a las empresas a permitir pausas de descanso sentado para empleados que permanecen largas horas de pie y establece sanciones por incumplimiento

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La medida introduce modificaciones en las dinámicas laborales de los sectores público y privado.
La medida introduce modificaciones en las dinámicas laborales de los sectores público y privado. Foto: difusión

El Congreso de la República aprobó por unanimidad la denominada “Ley Silla”, una iniciativa que busca garantizar el derecho al descanso sentado para trabajadores que permanecen largas horas de pie durante su jornada laboral. La propuesta recibió 95 votos a favor y quedó exonerada de una segunda votación, por lo que ahora queda en manos del Poder Ejecutivo decidir su promulgación oficial.

La norma plantea un cambio en las condiciones laborales tanto del sector público como privado, especialmente en actividades donde los empleados deben mantenerse de pie de manera continua. El objetivo es prevenir afectaciones a la salud, mejorar la calidad de vida de los trabajadores y frenar prácticas consideradas abusivas dentro de algunos centros de trabajo.

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¿Qué establece la “Ley Silla”?

La iniciativa, basada en el Proyecto de Ley 13572/2025-CR y presentada por la congresista María del Carmen Alva, señala que los empleadores deberán permitir pausas de descanso sentado cuando los trabajadores permanezcan más de tres horas continuas de pie. Para ello, podrán habilitar sillas o implementar sistemas rotativos de descanso.

El dictamen también precisa que impedir que un trabajador pueda sentarse durante los llamados “tiempos muertos” de la jornada constituye un acto de hostilidad laboral. Además, recoge criterios previamente establecidos por la Corte Suprema, que ya había considerado este tipo de prácticas como una vulneración de derechos fundamentales vinculados a la dignidad y salud de las personas.

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¿Qué trabajadores serán beneficiados?

La ley alcanzará a trabajadores de distintas modalidades laborales en los sectores público y privado. Entre los principales beneficiados figuran empleados del comercio minorista, grandes tiendas de retail, mozos de restaurantes, personal hotelero, recepcionistas de aeropuertos y agentes de vigilancia privada que cumplen funciones en puestos fijos.

La "ley silla" fue una propuesta de la congresista Maricarmen Alva.
La "ley silla" fue una propuesta de la congresista Maricarmen Alva. Foto: Congreso

La propuesta también contempla a trabajadores de atención al cliente y otros puestos en los que, pese a no requerirse desplazamiento constante, existe la costumbre de permanecer de pie durante toda la jornada. Con ello, el Congreso busca erradicar la idea de que un trabajador sentado representa falta de productividad o desinterés por sus funciones.

Asimismo, la norma incluye excepciones para labores cuya naturaleza exige mantenerse de pie, como determinadas actividades de seguridad o producción. Sin embargo, incluso en esos casos, las empresas estarán obligadas a implementar pausas activas o rotación de funciones para reducir el impacto físico de las jornadas prolongadas.

Empresas tendrán plazo para adecuarse

Uno de los puntos incorporados en la norma es que los empleadores no estarán obligados a contar con una silla para cada trabajador al mismo tiempo. El reglamento aprobado permite establecer sistemas rotativos y proporcionales de asientos, de modo que los empleados puedan turnarse para descansar sin afectar la continuidad de las operaciones o la atención al público.

Además, las empresas contarán con un periodo de hasta 12 meses para adecuarse progresivamente a las nuevas disposiciones. Esta medida busca facilitar la implementación de la ley, especialmente en pequeños negocios y microempresas que podrían requerir ajustes logísticos o de infraestructura.

La fiscalización del cumplimiento estará a cargo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). El incumplimiento de la norma será considerado una infracción grave, lo que podría derivar en sanciones para las empresas que no respeten el derecho al descanso sentado.

Las empresas tendrán un plazo máximo de 12 meses para implementar de manera gradual las nuevas medidas establecidas en la norma.
Las empresas tendrán un plazo máximo de 12 meses para implementar de manera gradual las nuevas medidas establecidas en la norma. Foto: Decorlux

Un cambio en las condiciones laborales

Tras la aprobación de la iniciativa, la congresista Maricarmen Alva sostuvo que la ley responde a una necesidad básica históricamente ignorada en muchos espacios laborales. “Estamos hablando de algo básico: poder sentarse. Esta ley pone un límite a una práctica que durante años ha sido normalizada y que afecta la salud de miles de trabajadores”, señaló.

La parlamentaria también afirmó que la norma reconoce un derecho mínimo para quienes realizan extensas jornadas de pie. “Estamos hablando de algo tan simple como poder sentarse. Hoy hay trabajadores que pasan toda su jornada de pie, sin pausas, afectando su salud. Esta ley pone un límite a esa situación y reconoce un derecho mínimo”, manifestó.

Con esta aprobación, el Parlamento impulsa una medida orientada a reducir riesgos físicos asociados a largas horas de pie, como dolores musculares, problemas circulatorios y fatiga. Ahora, la expectativa está puesta en la decisión final del Ejecutivo para oficializar la entrada en vigencia de la nueva regulación laboral.

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