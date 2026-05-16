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Polémica por la decisión de Cristiano Ronaldo tras perder una nueva final con Al-Nassr: se ausentó de la premiación

El equipo del portugués cayó por 1-0 frente al Gamba Osaka por la AFC Champions League Two. La actitud de CR7 que generó revuelo

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La derrota de Al-Nassr por 1-0 frente al Gamba Osaka en la final de la AFC Champions League Two profundizó la racha negativa de Cristiano Ronaldo desde su llegada a Medio Oriente y postergó, una vez más, su primera coronación con la institución saudí. Este nuevo traspié dejó al futbolista portugués con cinco años sin títulos a nivel de clubes. El portugués tuvo una actitud que levantó polémica al no estar presente durante la premiación de la definición.

Apenas finalizó el encuentro en el estadio Al-Awwal Park, las cámaras de la transmisión oficial capturaron a CR7 saliendo del campo de juego con claros gestos de malestar. Luego de esto, cuando los jugadores del Gamba Osaka realizaron el pasillo y las autoridades entregaban las medallas de subcampeón, Ronaldo no estuvo presente. Mientras el resto de los jugadores del Al-Nassr se quedó a mirar cómo los japoneses levantaban el trofeo, el histórico delantero se ausentó.

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El astro portugués se marchó a los vestuarios y no recogió su medalla de subcampeón en una ceremonia donde Joao Felix y Jorge Jesus encabezaron al conjunto saudí”, destacó el portal español Marca. “La semana de Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr se ha convertido en una auténtica pesadilla deportiva, que culminó con un gesto de enorme frustración por parte de la estrella portuguesa”, lo definió el diario portugués A Bola. “Con esta reacción impulsiva, el capitán del equipo saudí se negó a asistir a la ceremonia oficial de entrega de premios, renunciando así a su medalla de subcampeón”, agregaron.

El elenco saudí cayó en la final de la AFC Champions League Twto y CR7 continúa sin títulos

Pese al favoritismo previo y a un rendimiento que lo llevó a la final como el equipo con mayor poder de gol en el certamen —33 tantos a favor y solo tres en contra—, el conjunto dirigido por Jorge Jesus quedó eliminado en su propio estadio tras el único gol de Deniz Hümmet a la media hora de partido.

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El resultado agravó una estadística elocuente: desde la llegada de Ronaldo al club saudí, el Al-Nassr acumula 13 campeonatos disputados sin lograr una consagración y suma ya cuatro finales perdidas con el delantero en cancha. La sequía de títulos contrasta con la productividad individual del portugués: en 146 partidos defendiendo los colores del cuadro de Medio Oriente, registró 127 goles y 23 asistencias.

El equipo de CR7 perdió la final de la AFC Champions League Two

Desde 2021, año en que obtuvo la Coppa Italia con la Juventus, Ronaldo no ha vuelto a alzar un trofeo en clubes. Su último título con la selección de Portugal fue la UEFA Nations League en 2025. Hasta el momento, el delantero suma 33 títulos en su palmarés profesional, obtenidos en el Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus y con el equipo nacional luso. En números individuales globales, Ronaldo suma 971 goles y 261 asistencias en 1321 partidos.

El contraste con Lionel Messi es marcado en materia de trofeos: el argentino ostenta 47 títulos, distribuidos en Barcelona (35), Paris Saint-Germain (3), Inter Miami (3), Selección Mayor Argentina (4), Sub-20 (1) y Juegos Olímpicos (1). En cantidad de partidos, el rosarino acumula 909 goles y 411 asistencias en 1153 encuentros, lo cual determina una mayor eficacia media por partido en contribuciones decisivas.

*El resumen de la caída del Al-Nassr en la final

El sábado presentaba para Al-Nassr la aspiración de celebrar doble coronación, tanto en la Champions League Two como en la Saudi Pro League. Sin embargo, los resultados no acompañaron. El otro candidato al título local, Al-Hilal superó por 2-0 al Neom Sports Club y postergó la definición del torneo local para la última fecha del certamen.

Con 83 puntos, Al-Nassr lidera la liga, seguido de cerca por Al-Hilal con 81 unidades. Un reciente error del arquero Bento a quince segundos del final privó a la escuadra amarilla de asegurar el campeonato en la jornada previa y mantuvo viva la expectativa. La definición por la corona saudí se realizará el jueves 21 de mayo, a las 15:00 (hora argentina), cuando Al-Nassr reciba al Damac —club amenazado por el descenso— y Al-Hilal visite a Al-Feiha.

La dirigencia del club de Riad ha reforzado el plantel reuniendo figuras como Sadio Mané, João Félix, Kingsley Coman, Mohamed Simakan, Marcelo Brozović e Iñigo Martínez. Sin embargo, la inversión aún no ha cristalizado en títulos desde la llegada de Cristiano Ronaldo, que a sus 41 años transita su primera experiencia asiática, perfilando un final de carrera donde los sueños de gloria se resisten a concretarse.

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