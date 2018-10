—Cuando perdí a mi papá. Después de eso me traje a mi mamá a vivir conmigo porque ya estaba grande. Y fue un momento muy duro. Pero en cuanto al trabajo, la verdad es que no me puedo quejar porque siempre laburé. Yo soy de gestionar cosas. Cuando trabajaba de modelo, vi más allá y pensé qué podía hacer cuando se me terminara esa profesión. Entonces abrí las escuelas, con las que me va muy bien. En el Bailando, por ejemplo, está Soledad Fandiño, que fue alumna mía. Así que nunca tuve problemas en ese sentido.