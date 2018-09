"Nunca imaginé poder vivir este momento. Me preguntan: '¿Qué loco? ¿Cómo te pasó todo esto tan rápido?'. Y yo no siento que haya sido tan rápido, porque estudio teatro desde los 11 años —advirtió Vigna—. Y desde esa edad ya empecé a trabajar de extra o a hacer castings de publicidad. Después, cuando estaba en quinto año del secundario, de forma paralela hice el primer año en la carrera de Julio Bocca, dónde tenía clases de actuación, de baile y de canto. Así que yo siento que estoy trabajando desde hace mucho. Si es verdad que para el que me ve en pantalla recién fue como más explosivo todo. Pero yo lo veo como algo progresivo por el reme que vengo haciendo desde que era peque".