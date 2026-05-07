Boston River vs. Millonarios, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Embajador en Uruguay

El cuadro Embajador tendrá que seguir sumar los tres puntos para seguir en competencia en la Copa Sudamericana-crédito Lina Gasca/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto de la previa y del partido entre Boston River de Uruguay y Millonarios de Colombia por la fecha 4 de la Copa Sudamericana.

En Infobae Colombia podrá seguir todas las incidencias de la previa y el partido que se jugará en el estadio Centenario de Montevideo.