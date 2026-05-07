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Boston River vs. Millonarios, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Embajador en Uruguay

El cuadro bogotano visita Montevideo con la urgencia, y la necesidad de sumar la victoria para seguir con vida en la “Gran Conquista”

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El cuadro Embajador tendrá que seguir sumar los tres puntos para seguir en competencia en la Copa Sudamericana-crédito Lina Gasca/Colprensa
El cuadro Embajador tendrá que seguir sumar los tres puntos para seguir en competencia en la Copa Sudamericana-crédito Lina Gasca/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto de la previa y del partido entre Boston River de Uruguay y Millonarios de Colombia por la fecha 4 de la Copa Sudamericana.

En Infobae Colombia podrá seguir todas las incidencias de la previa y el partido que se jugará en el estadio Centenario de Montevideo.

12:52 hsHoy

Lista de jugadores de Millonarios para su visita a Uruguay

La nómina de jugadores que tendrá Fabián Bustos para su visita en Uruguay-crédito @MillosFCoficial/X
La nómina de jugadores que tendrá Fabián Bustos para su visita en Uruguay-crédito @MillosFCoficial/X
  • Guillermo De Amores
  • Diego Novoa
  • Carlos Sarabia
  • Samuel Martín
  • Édgar Elizalde
  • Jorge Arias
  • Danovis Banguero
  • Sebastián Valencia
  • Andrés Llinás
  • Álex Moreno Paz
  • David Mackallister Silva
  • Rodrigo Ureña
  • Mateo García
  • Stiven Vega
  • Sebastián Del Castillo
  • Álex Castro
  • Beckham Castro
  • Leonardo Castro
  • Julián Angulo
  • Rodrigo Contreras
  • Sebastián Mosquera
  • Jorge Hurtado
12:17 hsHoy

Falcao García acelera su regreso a Millonarios, pese a eliminación de la Liga BetPlay: tendría fecha para jugar

El delantero se recupera de una fractura en su rostro durante la derrota ante el América de Cali, aunque ahora compite contra el tiempo por su contrato

Falcao sufrió una fractura en su rostro que lo sacará un tiempo de los partidos con Millonarios en el primer semestre de 2026 - crédito Millonarios FC
Falcao sufrió una fractura en su rostro que lo sacará un tiempo de los partidos con Millonarios en el primer semestre de 2026 - crédito Millonarios FC

La recuperación de Falcao García, delantero histórico de la selección Colombia, ha reavivado la expectativa entre los seguidores de Millonarios por su posible regreso en mayo, cuando el club no afrontará los playoffs de la Liga BetPlay porque quedó eliminado en la última fecha.

Leer la nota completa
11:38 hsHoy

Los Azules se juegan su última ficha para seguir con vida en la Copa Sudamericana

Los Azules vienen de quedar eliminados en la Liga BetPlay-crédito Lina Gasca/Colprensa
Los Azules vienen de quedar eliminados en la Liga BetPlay-crédito Lina Gasca/Colprensa

El partido se jugará el 7 de mayo de 2026 en el estadio Centenario de Montevideo a partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será el argentino Andrés Gariano.

El 3 de mayo de 2026, el cuadro local rompió una racha de dos partidos perdidos tras vencer por 2-1 a Central Español en el Parque Artigas de Las Piedras (Uruguay).

Con el doblete del volante uruguayo Facundo Munoa, el equipo dirigido por el exjugador de Millonarios Ignacio Iturralde logró una victoria clave el campeonato local.

En lo que se refiere a la Copa Sudamericana, el 28 de abril de 2026, cayó por 2-0 ante O’Higgins de Chile en el estadio El Teniente de Rancagua, con los goles de Martín Sarrafiore al minuto 4 y de Francisco González al 59 de partido.

Por los lados de Millonarios, el 3 de mayo de 2026, empató a dos goles ante Alianza FC de Valledupar en la Liga BetPlay, y quedó eliminado de las finales del fútbol colombiano.

El cuadro azul logró empatar el partido con el doblete de Rodrigo Contreras al 58 y 90, ya que iba perdiendo el juego gracias a los goles de Yeiner Londoño al 45 y de Pedro Franco al 55.

En el torneo continental, los Azules vienen de empatar el 28 de abril de 2026 sin goles ante São Paulo FC de Brasil.

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