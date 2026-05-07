EEUU revisaría consulados mexicanos en medio de disputas por narcotráfico y soberanía, revela CBS

Reportan posible revisión de consulados mexicanos en EE.UU. en medio de tensiones bilaterales.

El Departamento de Estado de Estados Unidos habría iniciado una revisión de los 53 consulados mexicanos ubicados en territorio estadounidense, según un reporte de CBS News y declaraciones de un funcionario estadounidense.

La evaluación podría derivar en el cierre de algunas oficinas diplomáticas como parte de una revisión interna alineada con las prioridades de seguridad de la administración de Donald Trump.

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La información surge en un contexto de creciente tensión bilateral entre México y Estados Unidos por temas relacionados con narcotráfico, cooperación en seguridad, operaciones de inteligencia y presuntas investigaciones contra funcionarios mexicanos.

De acuerdo con CBS, la revisión busca analizar las actividades de las sedes diplomáticas mexicanas bajo la política de “Estados Unidos Primero”, impulsada por Trump y respaldada por el secretario de Estado, Marco Rubio.

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La política exterior de Donald Trump vuelve a marcar tensiones en la relación entre México y Estados Unidos. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

México mantiene actualmente la red consular más grande que tiene un país extranjero en Estados Unidos. Sus oficinas ofrecen servicios legales, trámites migratorios y apoyo a millones de mexicanos que viven principalmente en estados fronterizos y ciudades con alta población migrante.

Muerte de agentes de la CIA elevó la tensión entre México y Estados Unidos

El reporte de CBS aparece semanas después de un operativo antidrogas en el norte de México en el que murieron dos funcionarios estadounidenses y dos investigadores mexicanos tras un accidente en una zona montañosa.

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Posteriormente, CBS News identificó a los funcionarios estadounidenses como agentes de la CIA.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, confirmó el fallecimiento mediante redes sociales en abril pasado.

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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, ha sido una figura clave en medio del aumento de tensiones diplomáticas. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

La situación provocó nuevas diferencias diplomáticas luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionara si los agentes estadounidenses contaban con autorización plena del gobierno federal para participar en operaciones dentro del país.

Sheinbaum pidió explicaciones públicas a Washington y el caso abrió nuevamente el debate sobre los límites de la cooperación bilateral en seguridad, así como sobre la soberanía mexicana frente al aumento de operaciones estadounidenses contra el narcotráfico.

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Caso Rubén Rocha y acusaciones por narcotráfico aumentan presión diplomática

Las tensiones crecieron aún más después de que autoridades estadounidenses anunciaran investigaciones y cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas contra figuras políticas mexicanas.

Entre los nombres señalados apareció el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para quien presuntamente se habría solicitado una extradición.

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Ante ello, Sheinbaum informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática al gobierno estadounidense para solicitar pruebas sobre las acusaciones.

La mandataria aseguró que la Fiscalía General de la República investigaría cualquier señalamiento sustentado con evidencia.

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Rocha Moya rechazó las acusaciones, las calificó de falsas y anunció que colaboraría con las autoridades mexicanas mientras enfrenta el proceso.

Por su parte, la embajada de Estados Unidos en México sostuvo que el combate a la corrupción y al crimen organizado trasnacional continúa siendo una prioridad compartida entre ambos países.

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Los temas que han aumentado la tensión bilateral incluyen:

La supuesta revisión de consulados mexicanos en EEUU

La muerte de agentes de la CIA durante un operativo antidrogas.

Investigaciones y acusaciones contra políticos mexicanos

Operaciones de inteligencia y vuelos de drones de vigilancia.

Debates sobre soberanía y cooperación en seguridad.

Operaciones de la CIA y estrategia de Trump generan debate en México

Según el reporte de CBS, la CIA ha ampliado sus operaciones relacionadas con el combate al narcotráfico bajo la dirección de John Ratcliffe.

La estrategia contempla cooperación en inteligencia, capacitación con unidades mexicanas y vuelos de drones enfocados en detectar actividades de cárteles del narcotráfico.

Las acciones han generado debate en México, especialmente después de que Donald Trump planteara en distintas ocasiones la posibilidad de emprender acciones militares unilaterales contra organizaciones criminales mexicanas.

En este contexto, la revisión reportada por CBS ha sido interpretada como una señal de endurecimiento diplomático por parte de Washington.

Embajadas mexicanas también enfrentan polémicas y señalamientos internos

El escenario ocurre además en medio de diversas controversias relacionadas con embajadas y consulados mexicanos entre 2024 y 2026, principalmente por denuncias de maltrato laboral, uso indebido de recursos y conflictos diplomáticos.

Uno de los casos más mediáticos ha sido el de la embajada de México en Reino Unido, ubicada en Londres.

La exembajadora Josefa González Blanco Ortiz Mena dejó el cargo en enero de 2026 tras acumular al menos 16 denuncias por presunto acoso laboral, maltrato sistemático y trato degradante contra trabajadores de la sede diplomática.

A ello se sumaron señalamientos sobre una presunta red de corrupción, fraude y desvío de recursos en la representación mexicana, donde fue mencionada Erika Pardo Rodríguez, exagregada administrativa.

Caso Marcelo Ebrard provoca nuevas reglas por parte de Claudia Sheinbaum

La embajada también estuvo bajo atención pública luego de que se confirmara que el hijo de Marcelo Ebrard permaneció durante varios meses en la residencia oficial de la representación diplomática en 2021.

El caso llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum a reconocer públicamente que existían vacíos normativos sobre el uso de embajadas y residencias oficiales.

Por ello, la mandataria anunció nuevas reglas y lineamientos para regular el uso de instalaciones diplomáticas mexicanas, con el objetivo de evitar interpretaciones ambiguas y fortalecer la transparencia en el Servicio Exterior Mexicano.

En abril de 2026, Alejandro Gertz Manero asumió como nuevo titular de la embajada en Reino Unido.

Otra de las polémicas más relevantes ocurrió en abril de 2024, cuando fuerzas policiales de Ecuador ingresaron por la fuerza a la embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien había recibido asilo político.

La combinación de conflictos diplomáticos, investigaciones, polémicas internas y tensiones en materia de seguridad ha colocado nuevamente a las embajadas y consulados mexicanos bajo el foco político tanto dentro como fuera del país.