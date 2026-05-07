México

Cómo identificar si mi perro tiene gusano barrenador: las señales de alerta

Las señales de alerta suelen ser sutiles; una revisión a tiempo puede marcar la diferencia en la salud de tu mascota

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Dibujo de perro mestizo de pelo castaño en consulta veterinaria. Muestra gusano barrenador y una curita en el lomo, con equipo médico borroso de fondo.
Un caso reciente despertó la atención sobre el peligro que representan algunas larvas en la capital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La confirmación del primer caso de gusano barrenador en la Ciudad de México generó la activación de un cerco sanitario en la alcaldía Tlalpan, encendió la alerta entre los capitalinos, luego de que autoridades federales identificaran la presencia de este parásito en un perro dóberman de 12 años.

El diagnóstico se realizó tras reportarse, el 26 de abril, una lesión en la base de la oreja izquierda del animal, provocada por una pelea con otro perro, que facilitó la infestación por larvas.

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El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) informó que se trata de una miasis, circunstancia que llevó a implementar un operativo sanitario en la zona para contener la posible propagación del parásito.

Las autoridades han señalado que no existen contagios secundarios y que el caso es considerado un evento aislado, bajo constante supervisión de especialistas.

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Sin embargo, expertos han exhortado a la población a mantenerse alerta y estar al pendiente de sus mascotas.

Las autoridades sanitarias de la Ciudad de México confirman el primer caso de gusano barrenador en un perro en Tlalpan.
Las autoridades sanitarias de la Ciudad de México confirman el primer caso de gusano barrenador en un perro en Tlalpan.

Señales de alerta en tu perro

El gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) es una larva de mosca que afecta a perros y otros animales. La infestación puede ser grave y requiere atención veterinaria inmediata para evitar complicaciones severas.

En este sentido, y de acuerdo con información de la Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y de la Universidad Nacional Autónoma de México, las siguientes son señales de alerta para identificar si tu perro podría tener gusano barrenador:

  • Herida que no cicatriza: Observa si tu perro tiene una herida abierta que no mejora o incluso se agranda. El gusano barrenador suele infestar heridas, aunque sean pequeñas.
  • Presencia de larvas blancas: Si ves larvas blancas (similares a gusanos pequeños) moviéndose dentro de una herida, es un signo claro de infestación.
  • Mal olor: Las heridas infestadas por estos gusanos emiten un olor fétido y penetrante, causado por la descomposición del tejido.
  • Inflamación y enrojecimiento: La zona afectada puede estar inflamada, enrojecida y con secreción.
  • Dolor o molestia: El perro puede lamerse, rascarse o morderse la zona afectada, mostrando incomodidad o dolor.
  • Decaimiento o fiebre: En infestaciones graves, el perro puede presentar fiebre, letargo o pérdida de apetito.

¿Qué hacer si sospechas de gusano barrenador?

  • No intentes extraer las larvas tú mismo. Lleva a tu perro de inmediato al veterinario. La extracción inadecuada puede dejar larvas dentro y empeorar la situación.
  • Mantén la herida limpia y evita que el perro la lama.
  • Evita remedios caseros. El tratamiento adecuado requiere medicamentos veterinarios para eliminar todas las larvas y evitar infecciones secundarias.
Infografía sobre el gusano barrenador. Muestra un mapa de CDMX, un perro dóberman, signos de alerta en una pata herida y consejos veterinarios.
Infografía detalla el primer caso confirmado de gusano barrenador en un perro dóberman en Tlalpan, Ciudad de México, y ofrece pautas para identificar, actuar y prevenir la infestación en mascotas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención

  • Mantén limpias y desinfectadas las heridas de tu mascota.
  • Usa repelentes de insectos recomendados por el veterinario.
  • Revisa a tu perro, especialmente si vive en zonas rurales o ha estado en contacto con ganado.

Si notas alguno de estos signos, acude de inmediato con un veterinario. El gusano barrenador puede causar daño severo en poco tiempo.

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