Algo más allá, un Diego Maradona atento nota la preocupación de su compañero en el equipo de Carlos Bilardo. "Diego, a dos metros, me dice (Ruggeri se para, infla el pecho y levanta la pera, imitando el semblante característico del 10): '¡¿Qué, qué?!'. 'No… no compré una cuchilla, no tengo par acortar el pavo…'". ¿La respuesta de Maradona? "Dejame a mí…".