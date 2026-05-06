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EN VIVO América de Cali vs. Alianza Atlético: los “Diablos rojos” quieren recuperar las primeras posiciones de su grupo en la Copa Sudamericana

El historial entre ambos clubes es breve, pues este será apenas su segundo enfrentamiento oficial en competiciones de la Conmebol

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La posibilidad de que América de Cali quede fuera de la siguiente ronda de la Copa Sudamericana 2026 se ha vuelto una amenaza real tras su ubicación actual en la tabla. El equipo colombiano visita este miércoles a Alianza Atlético de Perú, en un partido que podría definir su futuro internacional.

América de Cali
América de Cali se complicó en el grupo A de la Copa Sudamericana, al buscar el cupo directo a octavos de final - crédito América de Cali
13:34 hsHoy

Así llegan los dos equipos

El América llega a este duelo tras sufrir una derrota 2-0 ante Tigre de Argentina en la fecha anterior. Esta caída complicó el panorama, pues significó perder terreno frente a los líderes del grupo y dejó al equipo con un saldo negativo de goles.

En el partido de ida, disputado en Cali el pasado 15 de abril, América de Cali venció por 2-1 a Alianza Atlético. Ese triunfo, protagonizado por anotaciones de Valencia y Yeisón Guzmán, fue hasta ahora el único de los colombianos en esta edición del torneo.

Si América de Cali logra imponerse en Perú, sumaría tres puntos vitales que podrían devolverle la ilusión de avanzar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. En cambio, un empate o una derrota complicaría aún más sus aspiraciones continentales, dado el margen de error mínimo que tienen ambos conjuntos.

El equipo peruano, con solo un punto en la tabla, también afronta el compromiso con la urgencia de sumar para no perder la esperanza en el grupo. El historial entre ambos clubes es breve, pues este será apenas su segundo enfrentamiento oficial en competiciones de la Conmebol.

Tigre vs. América de Cali
América perdió por 2-0 contra Tigre en Victoria, por la tercera fecha del grupo A en la Copa Sudamericana - crédito América de Cali
12:35 hsHoy

Actualidad del América en el torneo internacional

Con apenas cuatro puntos tras tres fechas disputadas, y nueve unidades posibles, el conjunto dirigido por David González se encuentra en la tercera casilla del grupo. Esta posición lo mantiene por ahora fuera de la clasificación directa a octavos de final y también lo aleja de la repesca frente a los terceros de la Copa Libertadores.

La cita es hoy, 6 de mayo, a las 21:00 hora colombiana (22:00 hora local), en el Estadio Miguel Grau, en Bellavista. El encuentro corresponde a la cuarta jornada de la fase de grupos y será transmitido por DSports y DGO para la región.

América de Cali
Con apenas cuatro puntos tras tres fechas disputadas, el conjunto dirigido por David González se encuentra en la tercera casilla del grupo - crédito América de Cali

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