Este retorno contrastó con los anteriores intentos de enormes campeones. Por ejemplo tras perder dos peleas seguidas contra Gene Tunney en 1926, Jack Dempsey fue tentado para retornar en 1940 cuando ya tenía 45 años. Se trató de una exhibición ante Clarence Cowboy Luttrell, un luchador de catch as catch can de tono menor. Obviamente Dempsey noqueó a Luttrell de manera contundente en el segundo round arrojándolo desde el ring (como Firpo a él), pero advirtió su decadencia. Fue en tales circunstancias que pronuncio su célebre frase: Never come back ("Nunca se vuelve").