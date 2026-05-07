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Caso Vicente en Mexicali: cargos contra su madre Roxana “N” podrían agravarse y alcanzar 50 años de prisión

El posible cambio en las acusaciones fue informado por la fiscal general de Baja California

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Roxana "N" está presa en el penal de Mexicali- Crédito: Redes Sociales
Roxana "N" está presa en el penal de Mexicali- Crédito: Redes Sociales

El caso por la muerte de Vicente, un niño de tres años que fue hallado sin vida tras pasar más de 12 horas encerrado dentro de una camioneta en Mexicali, dio un giro luego de que la fiscal general María Elena Andrade Ramírez advirtiera ante medios de comunicación que los cargos contra la madre de la víctima, Roxana “N”, podrían agravarse y derivar en una pena de hasta 50 años de prisión si durante la investigación se reúnen más pruebas.

En la etapa inicial, la Fiscalía del Estado de Baja California imputó a Roxana “N” por el delito de homicidio por omisión propia bajo la figura de dolo eventual. La sanción prevista para este delito abarca de ocho a quince años de cárcel, pero el proceso penal sigue abierto y la pesquisa podría recabar elementos que aumenten la penalidad.

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“La pena máxima por el dolo eventual sería de ocho a quince años, pero si la Fiscalía logra reunir más evidencia que agrave el delito, la pena podría ser más grave, hasta 50 años”, declaró Andrade Ramírez a medios este 6 de mayo.

Este mismo día, un juez dictó prisión preventiva a Roxana “N”. Medios locales que estuvieron presentes en la audiencia reportaron que la fiscalía estatal presentó pruebas de que, la noche en que murió Vicente, su madre permaneció despierta hasta altas horas y publicó contenido en redes sociales. La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia para definir si será vinculada a proceso se realizará el próximo 9 de mayo.

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Fiscalía de Baja California advierte que la acusación podría agravarse

La titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California declaró ante medios de comunicación que la carpeta de investigación se encuentra avanzada y que la autoridad trabaja de la mano del padre del menor. En días pasados se confirmó que la madre del menor estaba a cargo de su custodia.

Andrade Ramírez enfatizó que los dictámenes periciales recabados hasta el momento señalan que el niño habría sido sometido a una muerte lenta y dolorosa.

“Nosotros le estamos imputando el delito de homicidio por omisión propia con dolo eventual y vamos con todo el peso de la ley y con todo el poder del Estado”, sostuvo la fiscal.

La funcionaria puntualizó que, si se formaliza la investigación con pruebas adicionales, el delito podría agravarse. En ese escenario, la pena máxima dejaría de ser de quince años y se elevaría hasta 50 años de prisión para Roxana “N”, como lo permite la legislación estatal en casos de agravantes comprobadas.

Información en desarrollo...

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