Tecno

One UI 8.5 para Samsung Galaxy: todo lo que trae la última actualización y cómo afecta a tu móvil

Una de las novedades es el panel de ajustes rápidos personalizable, que ahora permite reorganizar tanto los iconos como la disposición de los elementos

Guardar
Google icon
One UI 8.5 llega con modificaciones que afectan tanto al aspecto visual como a la funcionalidad diaria del dispositivo. Europa Press
One UI 8.5 llega con modificaciones que afectan tanto al aspecto visual como a la funcionalidad diaria del dispositivo. Europa Press

Samsung lanzó oficialmente One UI 8.5, la nueva versión de su capa de personalización para Android, basada en Android 16 QPR2. La actualización llegó primero a Corea del Sur y se espera que alcance al resto del mundo a partir del 11 de mayo.

Los primeros modelos en recibirla son los Galaxy S25, S25+ y S25 Ultra, con previsión de que también llegue a los Galaxy Z Fold7, Z Flip7 y Galaxy S25 FE.

PUBLICIDAD

Qué novedades trae One UI 8.5

Los cambios de esta versión no son menores. One UI 8.5 llega con modificaciones que afectan tanto al aspecto visual como a la funcionalidad diaria del dispositivo.

Samsung lanza la beta de One UI 8.5 para su modelo Galaxy S25.
Los primeros modelos en recibirla son los Galaxy S25, S25+ y S25 Ultra. (Imagen ilustrativa)

Una de las novedades más prácticas es el panel de ajustes rápidos personalizable, que ahora permite reorganizar tanto los iconos como la disposición de los elementos según las preferencias del usuario.

PUBLICIDAD

A eso se suma el bloqueo nativo de aplicaciones, que permite proteger apps sin necesidad de duplicarlas ni usar la carpeta segura, aunque esta última sigue disponible.

En el apartado visual, los iconos del sistema incorporan un efecto 3D y el reloj de la pantalla de bloqueo se ajusta de forma dinámica al fondo de pantalla, generando armonía visual entre los elementos de la pantalla. Las animaciones del sistema también fueron pulidas, especialmente en las transiciones entre la pantalla de bloqueo y el escritorio.

celular - 40 años - millennials - tecnología - 30 de abril
El proceso de actualización es directo. Desde el dispositivo, hay que ir a Ajustes y entrar en la sección Actualización de software. (Imagen ilustrativa Infobae)

La app de Teléfono recibió un rediseño con un aspecto más moderno y una interfaz más limpia, sin perder las funciones esenciales. La app de Mis archivos también se actualizó: ahora permite reorganizar el contenido según su origen, como descargas, archivos compartidos o cámara, y facilita la localización y recuperación de archivos de forma más rápida.

Las mejoras de IA y audio que incluye One UI 8.5

One UI 8.5 incorpora un limpiador de audio basado en inteligencia artificial que mejora el procesado del sonido en las grabaciones, eliminando ruidos de fondo para que las voces resulten más claras.

Esa función se suma a otras mejoras de IA distribuidas a lo largo del sistema, como sugerencias contextuales y optimizaciones para el usuario.

La app del tiempo también recibió atención: nuevas animaciones y una visualización de datos más clara y accesible, con compatibilidad extendida a dispositivos más antiguos.

Vista de perfil de una mujer sonriente usando un smartphone para realizar una transferencia de dinero en una aplicación bancaria, sentada en una cafetería.
La actualización llegó primero a Corea del Sur y se espera que alcance al resto del mundo a partir del 11 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como novedad más peculiar de esta versión, Samsung añadió una calculadora científica en el modo retrato, pensada para estudiantes y profesionales que necesiten ese tipo de herramienta de forma nativa en el dispositivo.

Cómo actualizar el Samsung Galaxy a One UI 8.5 paso a paso

El proceso de actualización es directo. Desde el dispositivo, hay que ir a Ajustes y entrar en la sección Actualización de software. Una vez dentro, se pulsa en Descargar e instalar, donde el sistema buscará las actualizaciones disponibles.

El único requisito es esperar a que la actualización llegue a cada región. Para quienes estén fuera de Corea del Sur, la fecha prevista de llegada es el 11 de mayo.

One IU 8.5 - Samsung - celular - tecnología - 6 de mayo
Se espera que la actualización también llegue a los Galaxy Z Fold7, Z Flip7 y Galaxy S25 FE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es Android 16 QPR2

Android 16 QPR2 es la segunda gran actualización trimestral que Google lanza para Android 16, centrada en ofrecer nuevas funciones, mayor personalización y mejoras de productividad sin alterar la base del sistema.

Entre sus novedades destacan la posibilidad de personalizar la forma de los iconos, una división de pantalla 90:10 para multitarea, resúmenes de notificaciones generados por IA, mejoras en el modo de luz baja y la opción de añadir widgets interactivos en la pantalla de bloqueo.

En cuanto a seguridad y rendimiento, la actualización incorpora protección automática para códigos OTP en SMS y optimizaciones en la gestión de memoria que mejoran la eficiencia energética. Estas funciones llegan primero a los dispositivos Google Pixel y posteriormente a otras marcas.

Google icon

Temas Relacionados

Samsung GalaxyOne UI 8.5ActualizaciónMóvilCelularLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El mito de las “contraseñas seguras”: por qué no protegen de los ataques con IA y robos de información

La reutilización masiva de esta forma de acceso facilita el trabajo de los ciberdelincuentes y acelera la fuga de datos

El mito de las “contraseñas seguras”: por qué no protegen de los ataques con IA y robos de información

¿Dejar el cargador siempre conectado es malo? El daño real que sufre la batería de tu portátil

Mantener la batería constantemente al 100% la expone a un alto voltaje prolongado, lo que acelera la degradación de los electrolitos internos

¿Dejar el cargador siempre conectado es malo? El daño real que sufre la batería de tu portátil

En plena ceremonia de graduación, un joven mostró como usó ChatGPT para aprobar sus exámenes

Usuarios en redes sociales expresaron preocupación y críticas sobre el impacto de la IA en la formación académica

En plena ceremonia de graduación, un joven mostró como usó ChatGPT para aprobar sus exámenes

Anthropic sella acuerdo con Google y compromete hasta USD 200 mil millones en infraestructura cloud

El acuerdo obliga a la creadora de Claude a pagar al gigante tecnológico por los recursos computacionales que necesita para desarrollar sus modelos de IA

Anthropic sella acuerdo con Google y compromete hasta USD 200 mil millones en infraestructura cloud

1 de cada 10 colombianos usa la PC del trabajo para ver contenido para adultos: estas son las consecuencias

El uso de correos laborales en plataformas para adultos facilita el robo y filtración de credenciales

1 de cada 10 colombianos usa la PC del trabajo para ver contenido para adultos: estas son las consecuencias

DEPORTES

Los gestos de los jugadores del Arsenal con Gabriel Heinze tras la clasificación a la final de la Chapions League

Los gestos de los jugadores del Arsenal con Gabriel Heinze tras la clasificación a la final de la Chapions League

Barracas Central perdió 2-1 contra Olimpia y se complicó en la Copa Sudamericana

El Masters de Roma, entre el mármol y la modernidad: la historia de un torneo con una identidad única

La reflexión de Lionel Messi cuando una estrella del fútbol le preguntó si es el mejor jugador de la historia

Por qué los campeones se rocían con champán en el podio y quién fue el primero en hacerlo

TELESHOW

Karina Mazzocco confirmó el final de A La Tarde y se conoció quiénes la reemplazarán: “Estoy muy triste”

Karina Mazzocco confirmó el final de A La Tarde y se conoció quiénes la reemplazarán: “Estoy muy triste”

Yipio tuvo que abandonar Gran Hermano por un comunicado de su familia: el motivo de su salida

Silvestre, el hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela, brilló con su primera sesión de fotos como modelo

Tinelli, Messi, Moria, Lali y Del Moro en la “Met Gala argentina”: el viral con IA que arrasa en las redes

El rotundo cambio de look de Dani La Chepi: “Quizás quedo como Panam o Pampita”

INFOBAE AMÉRICA

Los posibles dos destinos de la futbolista salvadoreña Brenda Cerén en México

Los posibles dos destinos de la futbolista salvadoreña Brenda Cerén en México

Voluntarios del Cuerpo de Paz se integran al programa de conservación ambiental en Panamá

Muere menor de dos años en voraz incendio en Honduras

Costa Rica celebró los Premios Nacionales de Cultura 2025: 24 artistas y agrupaciones fueron galardonadas

Ataque a balazos en bar en Costa Rica deja dos muertos y un herido: una de las víctimas estaba embarazada