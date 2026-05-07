One UI 8.5 para Samsung Galaxy: todo lo que trae la última actualización y cómo afecta a tu móvil

One UI 8.5 llega con modificaciones que afectan tanto al aspecto visual como a la funcionalidad diaria del dispositivo. Europa Press

Samsung lanzó oficialmente One UI 8.5, la nueva versión de su capa de personalización para Android, basada en Android 16 QPR2. La actualización llegó primero a Corea del Sur y se espera que alcance al resto del mundo a partir del 11 de mayo.

Los primeros modelos en recibirla son los Galaxy S25, S25+ y S25 Ultra, con previsión de que también llegue a los Galaxy Z Fold7, Z Flip7 y Galaxy S25 FE.

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Qué novedades trae One UI 8.5

Los cambios de esta versión no son menores. One UI 8.5 llega con modificaciones que afectan tanto al aspecto visual como a la funcionalidad diaria del dispositivo.

Los primeros modelos en recibirla son los Galaxy S25, S25+ y S25 Ultra. (Imagen ilustrativa)

Una de las novedades más prácticas es el panel de ajustes rápidos personalizable, que ahora permite reorganizar tanto los iconos como la disposición de los elementos según las preferencias del usuario.

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A eso se suma el bloqueo nativo de aplicaciones, que permite proteger apps sin necesidad de duplicarlas ni usar la carpeta segura, aunque esta última sigue disponible.

En el apartado visual, los iconos del sistema incorporan un efecto 3D y el reloj de la pantalla de bloqueo se ajusta de forma dinámica al fondo de pantalla, generando armonía visual entre los elementos de la pantalla. Las animaciones del sistema también fueron pulidas, especialmente en las transiciones entre la pantalla de bloqueo y el escritorio.

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El proceso de actualización es directo. Desde el dispositivo, hay que ir a Ajustes y entrar en la sección Actualización de software. (Imagen ilustrativa Infobae)

La app de Teléfono recibió un rediseño con un aspecto más moderno y una interfaz más limpia, sin perder las funciones esenciales. La app de Mis archivos también se actualizó: ahora permite reorganizar el contenido según su origen, como descargas, archivos compartidos o cámara, y facilita la localización y recuperación de archivos de forma más rápida.

Las mejoras de IA y audio que incluye One UI 8.5

One UI 8.5 incorpora un limpiador de audio basado en inteligencia artificial que mejora el procesado del sonido en las grabaciones, eliminando ruidos de fondo para que las voces resulten más claras.

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Esa función se suma a otras mejoras de IA distribuidas a lo largo del sistema, como sugerencias contextuales y optimizaciones para el usuario.

La app del tiempo también recibió atención: nuevas animaciones y una visualización de datos más clara y accesible, con compatibilidad extendida a dispositivos más antiguos.

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La actualización llegó primero a Corea del Sur y se espera que alcance al resto del mundo a partir del 11 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como novedad más peculiar de esta versión, Samsung añadió una calculadora científica en el modo retrato, pensada para estudiantes y profesionales que necesiten ese tipo de herramienta de forma nativa en el dispositivo.

Cómo actualizar el Samsung Galaxy a One UI 8.5 paso a paso

El proceso de actualización es directo. Desde el dispositivo, hay que ir a Ajustes y entrar en la sección Actualización de software. Una vez dentro, se pulsa en Descargar e instalar, donde el sistema buscará las actualizaciones disponibles.

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El único requisito es esperar a que la actualización llegue a cada región. Para quienes estén fuera de Corea del Sur, la fecha prevista de llegada es el 11 de mayo.

Se espera que la actualización también llegue a los Galaxy Z Fold7, Z Flip7 y Galaxy S25 FE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es Android 16 QPR2

Android 16 QPR2 es la segunda gran actualización trimestral que Google lanza para Android 16, centrada en ofrecer nuevas funciones, mayor personalización y mejoras de productividad sin alterar la base del sistema.

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Entre sus novedades destacan la posibilidad de personalizar la forma de los iconos, una división de pantalla 90:10 para multitarea, resúmenes de notificaciones generados por IA, mejoras en el modo de luz baja y la opción de añadir widgets interactivos en la pantalla de bloqueo.

En cuanto a seguridad y rendimiento, la actualización incorpora protección automática para códigos OTP en SMS y optimizaciones en la gestión de memoria que mejoran la eficiencia energética. Estas funciones llegan primero a los dispositivos Google Pixel y posteriormente a otras marcas.

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