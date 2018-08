—Sí, con Re loca me pasó que el productor Sebastián Aloi me mandó el guion, me reí mucho. Y me gustó hacer de ese personaje, de Pablo, el ex novio de Natalia. Un hombre como muchos, gobernado por la mujer, con mucha presencia de su madre, de esas madres que manejan mucho a sus hijos y les digitan las novias, las ex novias, los amigos. Y hoy con una novia más joven, intensa, que lo lleva, lo trae, lo tiene. Entonces era lindo componer algo que en realidad, humildemente… No me voy a hacer, porque todos tenemos que convivir con la mujer, y yo vivo rodeado de mujeres. Después llego a casa y me dicen: "¿Qué estabas diciendo ahí?". "No, no, eso es mentira, eso es para la gente". Pero bueno, era interesante armar este personaje…