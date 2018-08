—No tengo WhatsApp: jamás lo descargué. No necesito estar conectado las 24 horas con charlas eternas. Con la gente que me quiero comunicar, me comunico. Tampoco vinculo mi mail a mi teléfono. Sino lo veo cuando abro mi computadora, no los leo. Siempre apago el celular. A las 19 o 20 horas es raro que lo tenga prendido porque ya estoy en mi casa con mi mujer y mis hijos. Y no he perdido negocios, la vida no me ha cambiado. Nadie que me haya tenido que decir algo muy grave, no me lo dijo. Estar tanto en la tecnología me hizo tomarle distancia. No es que no la use, sino que me parece que son herramientas que me saturan y me sacan el foco.