"Todos tenemos momentos en la vida en que decimos: 'Qué tarado, ¿por qué hice esto? ¿Quién me creo que soy?'", agrega Alberto Ajaka y concluye: "Hay lindas escenas que, en el caso de mi personaje, se lo puede ver en esa situación. Y yo hoy no estoy solo en la vida pero a veces me siento solo, como a todos nos pasa. En esos momentos, uno se escabulle en el registro propio de la soledad misma de existir. Pero no me quiero poner solemne porque sino también estaría siendo solemne, que es lo que no quiero ser, aunque es inevitable…"