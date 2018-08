El noticiero. "Las audiencias están donde están. Esa pasividad que pedía la televisión va a costar sostenerla. Vamos a tener que empezar… a lo mejor estos comienzos no son los más exitosos, pero hay que empezar a recorrer. Me tienta mucho más que hacer un programa de televisión. Me resulta muy interesante encontrar estos nuevos medios, en lugar de volver a hacer radio o televisión. Y en un momento en que la radio está más sacando gente que poniendo y en donde a la tele le está costando mucho que sus audiencias los vean", agregó el ex conductor de CQC.