"No fue algo muy romántico, la verdad, sino que era más fácil estar casados", explica Mariana, que no tiene el deseo de ser madre. Y esa es también una decisión de pareja. "Estamos en la misma línea de pensamiento. Nos encanta nuestra vida con nuestro perro. Nos gusta viajar, no tener horarios… Tener un hijo implica una responsabilidad inmensa y no me siento preparada para eso. Me estresa el solo hecho de pensar en poner el despertador para llevarlo al colegio".