Colombia

Muerte de Germán Vargas Lleras enluta al país: así reaccionaron los políticos, “Fue un coequipero excepcional”

El exvicepresidente tuvo una amplia trayectoria en el sector público. Estuvo en el gabinete ministerial y en el Congreso de la República

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Germán Vargas Lleras falleció el 8 de mayo de 2026 - crédito Lina Gasca/Colprensa
Germán Vargas Lleras falleció el 8 de mayo de 2026 - crédito Lina Gasca/Colprensa

El 8 de mayo de 2026, el exvicepresidente de Colombia Germán Vargas Lleras falleció, tras un diagnóstico de cáncer. El exvicemandatario fungió como presidente del partido Cambio Radical entre 2007 y 2010 y tuvo importantes cargos en el Gobierno como ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio y ministro del Interior. También fue presidente del Senado entre 2003 y 2004.

En su momento, el político fue diagnosticado con un meningioma benigno, que es un tumor que puede aparecer en las meninges, las membranas que rodean el cerebro, y en la médula espinal. Pasó por dos intervenciones quirúrgicas en 2025, llevadas a cabo en abril y mayo.

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Su fallecimiento derivó en múltiples reacciones en el país político colombiano. Entre las personas que se pronunciaron al respecto está el expresidente Juan Manuel Santos, que tuvo a Germán Vargas Lleras en su administración (2014-2017), fungiendo como vicepresidente.

“Gran parlamentario, ministro y vicepresidente. Fue un coequipero excepcional, con un conocimiento profundo del país y una inmejorable capacidad de ejecución al servicio de Colombia. Nuestras condolencias a su hija Clemencia, a su nieto Agustín y a todos sus seres queridos”, puntualizó.

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El expresidente Juan Manuel Santos lamentó la muerte de Germán Vargas Lleras y destacó su trabajo como vicepresidente de Colombia - crédito @JuanManSantos/X
El expresidente Juan Manuel Santos lamentó la muerte de Germán Vargas Lleras y destacó su trabajo como vicepresidente de Colombia - crédito @JuanManSantos/X

Iván Duque Márquez, exmandatario, también dedicó un mensaje en X por la muerte del exvicepresidente, al que calificó como un “patriota”.

Recibo con dolor la muerte de Germán Vargas Lleras. Construimos una amistad personal sólida y siempre lo recordaré como un verdadero hombre de Estado, un patriota comprometido con las ideas para construir un mejor país. Aprendí de él en la competencia de las ideas y en el diálogo franco sobre la realidad de Colombia”, indicó.

El expresidente Iván Duque lamentó el fallecimiento de Germán Vargas Lleras y destacó su recorrido político - crédito @IvanDuque/X
El expresidente Iván Duque lamentó el fallecimiento de Germán Vargas Lleras y destacó su recorrido político - crédito @IvanDuque/X

Al igual que el exmandatario, la candidata presidencial y senadora del Centro Democrático Paloma Valencia reaccionó a la noticia, expresando su dolor por la muerte del político, reconocido por su trayectoria en el sector público y sus aportes en Colombia.

Con profundo dolor lamento el fallecimiento del doctor @German_Vargas, un gran estadista y un incansable gladiador por Colombia y su democracia. Su partida deja un vacío enorme en el corazón de la oposición”, indicó.

Asimismo, envió un mensaje de solidaridad a la familia del exvicepresidente y a sus allegados. Incluyó en sus condolencias a los políticos que acompañaron su trabajo desde Cambio Radical.

¡Cuánta falta le hará su voz firme a nuestra patria en estos momentos difíciles! Abrazo con afecto a su hija Clemencia, a sus hermanos Enrique y José Antonio y a toda la familia @PCambioRadical. Dios lo tiene en su gloria", escribió.

La candidata presidencial Paloma Valencia lamentó el fallecimiento de Germán Vargas Lleras - crédito @PalomaValenciaL/X
La candidata presidencial Paloma Valencia lamentó el fallecimiento de Germán Vargas Lleras - crédito @PalomaValenciaL/X

Iván Cepeda Castro, candidato presidencial del Pacto Histórico, se unió a los mensajes de solidaridad y de lamento por el fallecimiento del político de Cambio Radical, recalcando que aunque sus pensamientos ideológicos los distanciaron, su relación siempre se basó en el respeto.

Expreso mi solidaridad y condolencias a la familia y los seguidores políticos de Germán Vargas Lleras. A pesar de nuestras diferencias, tuvimos una relación cordial y respetuosa”, escribió.

El candidato presidencial Iván Cepeda Castro lamentó la muerte de Germán Vargas Lleras - crédito @IvanCepedaCast/X
El candidato presidencial Iván Cepeda Castro lamentó la muerte de Germán Vargas Lleras - crédito @IvanCepedaCast/X

El exsecretario de Gobierno de Medellín expresó su sentido pésame por el fallecimiento de Vargas Lleras a través de una publicación en X, en la que también se solidarizó con sus allegados.

Murió Germán Vargas Lleras. Mis condolencias a su familia y a sus seres queridos en este difícil momento. Que Dios lo tenga en su gloria y les dé fortaleza para afrontar esta pérdida”, precisó.

El exsecretario de Gobierno Medellín Esteban Restrepo se pronunció ante el fallecimiento de Germán Vargas Lleras - crédito @estebanrestre/X
El exsecretario de Gobierno Medellín Esteban Restrepo se pronunció ante el fallecimiento de Germán Vargas Lleras - crédito @estebanrestre/X

El Partido Conservador hizo lo propio, advirtiendo sobre lo que podría faltar en el mundo de la política colombiana ante el fallecimiento del exvicepresidente. Extendió sus condolencias a la familia del excongresista.

El Partido Conservador, su presidente @EfrainCepeda y la bancada de congresistas, lamentan profundamente el fallecimiento del líder, ex senador y jefe de Cambio Radical Germán Vargas Lleras. Nuestras condolencias a su hija María Clemencia, su nieto, hermanos y demás familiares. Hará falta su lucidez en medio del panorama político actual. Descanse en paz”, expresó.

El Partido Conservador se pronunció ante la muerte de Germán Vargas Lleras - crédito @soyconservador/X
El Partido Conservador se pronunció ante la muerte de Germán Vargas Lleras - crédito @soyconservador/X

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