"Hasta ahora no me tocó tener que hacer un personaje gordito, pero me gustaría engordar porque me encanta comer y realmente lo disfruto mucho. No tengo límites, por eso me cuido permanentemente", aclara Osvaldo, que no consume sal, harinas, azúcar, gaseosas, aceite ni alcohol. "Salvo los días que tengo libre y hago un permitido…".